Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại

Quang cảnh khu phi quân sự (DMZ) nằm giữa biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 22/10 đã kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại nhằm tăng cường trao đổi thông tin, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố ngoài ý muốn và duy trì ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng giải pháp căn bản để duy trì ổn định tại khu vực biên giới là thu hẹp khác biệt trong nhận thức giữa hai bên về các vấn đề liên quan Đường phân giới quân sự (MDL) được xác lập theo Hiệp định Đình chiến năm 1953, đồng thời thiết lập cơ chế liên lạc để quản lý biên giới một cách hòa bình.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Chung Binna tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết của việc Triều Tiên nối lại đối thoại nhằm tăng cường trao đổi thông tin, phòng ngừa các sự cố ngoài ý muốn và góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn này cho biết hai miền hiện chủ yếu trao đổi thông tin thông qua các tuyên bố công khai, trong khi các kênh liên lạc quân sự trực tiếp chưa được khôi phục. Theo quan chức này, việc duy trì cơ chế liên lạc giữa hai bên có ý nghĩa quan trọng trong việc trao đổi thông tin, xử lý các tình huống phát sinh và ngăn ngừa những sự cố ngoài ý muốn

Trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc dưới thời Tổng thống Lee Jae Myung đã triển khai và đề xuất nhiều biện pháp nhằm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Tháng 6/2025, Hàn Quốc đã đình chỉ hoạt động phát thanh bằng loa phóng thanh hướng về Triều Tiên. Ngay sau đó, Triều Tiên cũng dừng các hoạt động phát thanh tương tự. Đến tháng 8/2025, quân đội Hàn Quốc tiến hành tháo dỡ khoảng 20 hệ thống loa phóng thanh cố định tại khu vực biên giới./.