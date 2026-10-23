Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên khôi phục liên lạc quân sự

Khu phi quân sự (DMZ) tại khu vực biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, giải pháp căn bản để duy trì ổn định tại khu vực biên giới là thu hẹp bất đồng giữa 2 bên về Đường phân giới quân sự (MDL), được xác lập theo Hiệp định Đình chiến năm 1953, đồng thời xây dựng cơ chế quản lý biên giới hòa bình.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Chung Binna nhấn mạnh việc khôi phục đối thoại sẽ giúp 2 bên trao đổi thông tin, xử lý các tình huống phát sinh và phòng ngừa sự cố. Hiện 2 miền chủ yếu trao đổi thông tin thông qua các tuyên bố công khai, trong khi các kênh liên lạc quân sự trực tiếp chưa được khôi phục.

Trong thời gian qua, chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm căng thẳng. Tháng 6-2025, Hàn Quốc đình chỉ hoạt động phát thanh bằng loa phóng thanh hướng về Triều Tiên, sau đó Bình Nhưỡng cũng dừng các hoạt động phát thanh tương tự. Đến tháng 8 cùng năm, quân đội Hàn Quốc tháo dỡ khoảng 20 hệ thống loa phóng thanh cố định tại khu vực biên giới.

Những động thái trên cho thấy Seoul đang tìm cách giảm đối đầu và tạo điều kiện nối lại liên lạc. Tuy nhiên, việc khôi phục các kênh trao đổi trực tiếp vẫn phụ thuộc vào phản ứng của Bình Nhưỡng và khả năng 2 bên thu hẹp bất đồng về các vấn đề an ninh biên giới.