Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên đối thoại, đưa vụ nổ mìn ở biên giới ra Hội đồng Bảo an

Đại diện Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc công bố kết quả sơ bộ của cuộc điều tra về vụ nổ mìn ở DMZ hồi tháng 9.

Theo hãng thông tấn Yonhap, trong tuyên bố ngày 22/10, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh, các hành động vi phạm Hiệp định đình chiến, làm gia tăng căng thẳng và nguy cơ đụng độ dọc Đường Ranh giới quân sự (MDL) cần phải chấm dứt ngay lập tức.

Cơ quan này cảnh báo hai bên không nên lặp lại những sai lầm trong quá khứ, đồng thời lưu ý rằng cho đến tháng 6/2025, hai miền vẫn duy trì hoạt động phát thanh tuyên truyền nhằm vào nhau, gây ảnh hưởng tiêu cực và khó chịu cho người dân sống tại khu vực biên giới.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, giải pháp căn bản để giảm căng thẳng và ngăn ngừa xung đột là thu hẹp khác biệt trong nhận thức của hai bên về MDL, đồng thời thiết lập cơ chế liên lạc nhằm quản lý biên giới một cách hòa bình.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi bà Kim Yo Jong, Trưởng ban Tổng vụ Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và là em gái Chủ tịch Kim Jong Un, tuyên bố Bình Nhưỡng có thể khôi phục hoạt động của hệ thống loa phóng thanh tuyên truyền nhằm vào Hàn Quốc trong những ngày tới.

Bà đồng thời cảnh báo về một “tình huống khủng khiếp và đáng lo ngại”, trong bối cảnh căng thẳng liên quan hoạt động tăng cường công sự biên giới của Triều Tiên tiếp tục gia tăng.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Chung Binna kêu gọi Triều Tiên trở lại bàn đàm phán để ngăn chặn các vụ đụng độ quân sự ngoài ý muốn.

Bà cho biết, việc hai miền hiện chỉ liên lạc thông qua các tuyên bố công khai cho thấy toàn bộ đường dây nóng quân sự liên Triều đã bị cắt đứt, khiến các cơ chế kiểm soát khủng hoảng và xử lý tình huống khẩn cấp gần như không còn hoạt động.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Seoul dự kiến gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vụ nổ mìn xảy ra tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) ngày 21/9, khiến ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Doo Soon cho biết, bức thư sẽ nêu rõ các vụ nổ bắt nguồn từ những bãi mìn do binh sĩ Triều Tiên thiết lập.

Seoul sẽ yêu cầu Bình Nhưỡng xin lỗi, chịu trách nhiệm về vụ việc, đồng thời kêu gọi đối thoại nhằm ngăn ngừa căng thẳng leo thang và khôi phục lòng tin giữa các bên.

Theo ông Park Doo Soon, bức thư sẽ được gửi dưới danh nghĩa Đại sứ Hàn Quốc tại LHQ và dự kiến chuyển tới Hội đồng Bảo an trong ngày 22/10 theo giờ Mỹ

Kết quả điều tra chung của quân đội Hàn Quốc và Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc (UNC) kết luận các vụ nổ do mìn của Triều Tiên gây ra. Theo phía Hàn Quốc, những quả mìn này được đặt ở phía nam MDL, vi phạm Hiệp định đình chiến trên Bán đảo Triều Tiên, chấm dứt giao tranh trong cuộc xung đột giai đoạn 1950-1953. Triều Tiên bác bỏ cáo buộc của Hàn Quốc về vụ việc.