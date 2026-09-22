Hàn Quốc kêu gọi thay đổi cách ứng phó với hạt nhân Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap/TTXVN.

Theo hãng tin Yonhap, trong các bài phỏng vấn truyền thông Mỹ đăng phát ngày 21/9, Tổng thống Hàn Quốc cho rằng đánh đổi việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt vốn không thực sự hiệu quả, lấy việc Triều Tiên dừng phát triển thêm vũ khí hạt nhân và công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa là đáng giá.

Ông Lee Jae Myung thừa nhận sự thỏa hiệp này có thể khó được chấp nhận, song theo ông, không có giải pháp thay thế nào khả thi cho phương án này. Khẳng định quyết tâm ủng hộ cách tiếp cận theo từng giai đoạn đối với vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên, ông ước tính Bình Nhưỡng hiện “có khả năng sản xuất, hoặc có thể đã và đang sản xuất, thêm từ 10 đến 20 vũ khí hạt nhân mỗi năm".

Tổng thống Hàn Quốc cam kết sẽ đóng vai trò "người kiến tạo hòa bình" để giúp Mỹ nối lại đối thoại với Triều Tiên, đồng thời cho rằng điều này cũng sẽ giúp làm dịu căng thẳng trong quan hệ liên Triều. Theo ông, điều cần thiết hiện nay là một quyết định chính trị ở cấp lãnh đạo; cần xây dựng lòng tin và cùng nhau tìm kiếm điểm chung thông qua những cuộc gặp trực tiếp giữa các lãnh đạo cấp cao.

Lời kêu gọi của Tổng thống Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên vẫn không phản hồi các đề nghị đối thoại từ cả ông lẫn Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dự kiến, trong thời gian tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tuần này, ông Lee Jae Myung sẽ tiếp tục nhấn mạnh tầm nhìn của mình về lộ trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên theo từng giai đoạn bao gồm các bước dừng, cắt giảm và dỡ bỏ.