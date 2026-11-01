Hàn Quốc kêu gọi G20 bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên

Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại thành phố Atlanta, Mỹ ngày 30/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 31/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun kêu gọi các nước Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tăng cường phối hợp ứng phó với những căng thẳng địa chính trị, bảo đảm an ninh năng lượng và duy trì ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại Hội nghị Ngoại trưởng G20 diễn ra trong hai ngày 30-31/10 tại Atlanta (Mỹ), ông Cho Hyun nhấn mạnh những diễn biến địa chính trị đang tác động đến an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông kêu gọi bảo đảm tự do, an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo những gián đoạn tại tuyến vận tải này có thể làm gia tăng rủi ro đối với an ninh lương thực.

Hàn Quốc đã tham gia sáng kiến do Liên minh châu Âu (EU) khởi xướng mang tên “Cam kết bảo vệ luật pháp quốc tế về hàng hải,” phản đối các hành động hạn chế trái phép hoạt động lưu thông qua các eo biển quốc tế. Seoul khẳng định sẽ đóng góp vào nỗ lực bảo đảm tự do và an toàn hàng hải tại Hormuz.

Về an ninh năng lượng, Ngoại trưởng Cho Hyun cho rằng tình hình Trung Đông cùng nhu cầu năng lượng gia tăng do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang gây thêm sức ép lên nguồn cung toàn cầu. Hàn Quốc sẽ phát huy năng lực lọc dầu, cơ sở lưu trữ và mạng lưới hàng hải để trở thành đầu mối kết nối các nước sản xuất và tiêu thụ năng lượng, đồng thời phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thúc đẩy an ninh năng lượng tại châu Á-Thái Bình Dương.

Đối với chuỗi cung ứng, ông kêu gọi các nước đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào một số khu vực và nguồn tài nguyên. Hàn Quốc tham gia Diễn đàn về hợp tác địa chiến lược tài nguyên (FORGE) và đánh giá tích cực thỏa thuận hợp tác tự nguyện về tiêu chuẩn, nghiên cứu và chia sẻ thông tin đối với khoáng sản thiết yếu được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng G20 hồi tháng 9.

Về tình hình Bán đảo Triều Tiên, ông Cho Hyun trình bày lập trường của Seoul liên quan vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ), nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và liên lạc liên Triều, đồng thời kêu gọi G20 ủng hộ mục tiêu chung sống hòa bình trên bán đảo./.