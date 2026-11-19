Phát biểu tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng thống Lee nhấn mạnh hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên là điều kiện quan trọng đối với sự thịnh vượng chung của khu vực. Ông bày tỏ hy vọng các kênh tiếp xúc với Bình Nhưỡng sẽ được khôi phục, tạo cơ hội thảo luận về chấm dứt tình trạng chiến tranh kéo dài và xây dựng cơ chế hòa bình lâu dài.

Theo hãng thông tấn Yonhap, lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề cập khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chưa xác nhận kế hoạch này.

Trong khi đó, những diễn biến mới tại cơ sở hạt nhân Yongbyon tiếp tục làm gia tăng quan ngại về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Ngày 18/11, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết cơ quan này phát hiện Bình Nhưỡng bắt đầu xây dựng phần mở rộng của cơ sở làm giàu urani tại Yongbyon từ giữa tháng 9/2026. Đến cuối tháng 10, công trình đã hoàn thiện phần kết cấu bên ngoài. IAEA chưa có thông tin cụ thể về quy mô và công suất của cơ sở mới.

Ông Grossi cũng cho biết IAEA ghi nhận hoạt động tại các cơ sở làm giàu urani ở Kangson và Yongbyon, đồng thời phát hiện dấu hiệu lò phản ứng công suất 5 MW tại Yongbyon tiếp tục vận hành. Lò phản ứng này có thể được sử dụng để sản xuất plutoni từ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Một lò phản ứng nước nhẹ khác tại tổ hợp cũng đã hoạt động từ tháng 4/2026.

IAEA không thể tiếp cận trực tiếp các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên kể từ năm 2009, khi Bình Nhưỡng trục xuất các thanh sát viên. Việc giám sát hiện chủ yếu dựa trên hình ảnh vệ tinh và các nguồn thông tin liên quan, khiến cơ quan này gặp khó khăn trong xác minh đầy đủ quy mô hoạt động hạt nhân của nước này. Những diễn biến trên cho thấy triển vọng đối thoại liên Triều vẫn đối mặt nhiều thách thức, trong bối cảnh bất đồng chính trị và quan ngại về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng chưa được giải quyết.