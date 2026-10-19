Hàn Quốc: Hyundai thử nghiệm tàu mặt nước không người lái tại Mỹ

Tàu ngầm diesel Shin Chae-ho nặng 3.000 tấn do Công ty đóng tàu HD Hyundai Heavy Industries Co. của Hàn Quốc chế tạo. (Ảnh: YONHAP/ TTXVN )

Tập đoàn đóng tàu HD Hyundai của Hàn Quốc đã thử nghiệm thành công tàu mặt nước không người lái tích hợp công nghệ tự hành và trí tuệ nhân tạo (AI) ngoài khơi bang California (Mỹ), mở ra cơ hội tham gia thị trường tàu hải quân không người lái của Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cuộc thử nghiệm do HD Hyundai phối hợp với công ty công nghệ quốc phòng Mỹ Anduril Industries tổ chức tại khu vực Long Beach, với sự tham dự của khoảng 40 quan chức và đại diện doanh nghiệp, trong đó có đại diện Hải quân Mỹ, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ, Hải quân Hàn Quốc và Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc. HD Hyundai cho biết đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp Hàn Quốc thử nghiệm loại tàu này trên vùng biển Mỹ.

Cuộc thử nghiệm kéo dài 3,5 giờ, sử dụng tàu có lượng giãn nước 368 tấn, được cải tiến từ phương tiện từng do Hải quân Mỹ vận hành. Tàu thực hiện các kịch bản điều hướng tự động, thay đổi nhiệm vụ, cơ động theo đội hình và ứng phó sự cố động cơ. Toàn bộ hoạt động được giám sát và truyền trực tiếp từ trung tâm điều khiển trên bờ.

Hệ thống thử nghiệm kết hợp phần mềm tự hành hàng hải VAone của HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering với nền tảng AI Lattice của Anduril.

VAone tích hợp công nghệ điều hướng tự động HiNAS Prime do Avikus, công ty thành viên HD Hyundai, phát triển, cùng các chức năng giám sát máy móc, phát hiện bất thường và xử lý sự cố.

Theo HD Hyundai, sự kết hợp này cho phép phối hợp điều hướng, điều khiển động cơ, quản lý nhiệm vụ và xử lý hư hỏng. Cuộc thử nghiệm cũng cho thấy khả năng tích hợp các chức năng liên quan đến hệ thống vũ khí, nhưng không đồng nghĩa tàu đã hoàn tất thử nghiệm tác chiến hoặc được đưa vào biên chế.

HD Hyundai cho biết sẽ sử dụng kết quả thử nghiệm để tìm kiếm cơ hội tham gia các chương trình phát triển tàu mặt nước không người lái của Hải quân Mỹ, đồng thời mở rộng hoạt động trên thị trường quốc tế./.