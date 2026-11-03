Hàn Quốc họp khẩn vì lộ thông tin mật của Tổng thống Lee Jae Myung

Theo hãng thông tấn Yonhap, cuộc họp khẩn do Chánh Văn phòng Tổng thống Lim Kwang-hyun chủ trì nhằm làm rõ nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân của Tổng thống Lee Jae Myung và đoàn công tác tháp tùng hồi tháng 6.

Đánh giá đây là sự việc nghiêm trọng, ông Lim yêu cầu các cơ quan hữu quan tiến hành điều tra toàn diện, xác định trách nhiệm của những bên liên quan, đồng thời rà soát quy trình quản lý dữ liệu và bảo mật thông tin phục vụ các chuyến công du của Tổng thống để ngăn chặn nguy cơ tái diễn.

Tổng thống Lee Jae Myung và Đệ nhất phu nhân Kim Hea Kyung lên chuyên cơ tại Căn cứ Không quân Seoul, thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, hôm 2/6, bắt đầu chuyến công du châu Âu. Ảnh: Yonhap

Trước đó, đài KBS đưa tin một tệp dữ liệu chứa thông tin của 168 người trên chuyên cơ Tổng thống Hàn Quốc đã xuất hiện trên một nền tảng trực tuyến liên quan đến an ninh mạng từ đầu tháng 6, khoảng một tuần trước chuyến công du châu Âu của ông Lee Jae Myung.

Danh sách bị lộ bao gồm Tổng thống Lee Jae Myung, Đệ nhất phu nhân Kim Hea Kyung, Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac, các bộ trưởng, quan chức Văn phòng Tổng thống, nhân viên an ninh và phóng viên tháp tùng.

Đáng chú ý, dữ liệu không chỉ chứa họ tên, chức vụ, ngày sinh và số hộ chiếu, mà còn tiết lộ danh tính của một số nhân viên bảo vệ và nhân viên y tế phục vụ trực tiếp Tổng thống Lee Jae Myung, vốn không được công khai rộng rãi.

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 3/11 cho biết đang phối hợp với cảnh sát và các cơ quan liên quan điều tra nguồn gốc vụ rò rỉ, kiểm tra các máy tính và tài khoản thư điện tử được sử dụng trong quá trình chuẩn bị chuyến công du. Nhà chức trách bước đầu xác định đây là sự cố lộ dữ liệu, chưa có căn cứ kết luận hệ thống bị tin tặc xâm nhập.

Trong khi chờ kết luận điều tra, nhà chức trách Hàn Quốc đã triển khai thủ tục cấp lại hộ chiếu cho Tổng thống, Đệ nhất phu nhân và những người bị ảnh hưởng nhằm hạn chế nguy cơ thông tin cá nhân bị lợi dụng.