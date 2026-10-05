Hàn Quốc họp khẩn toàn ngành tài chính sau tấn công mạng nghi do AI

Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Lee Eog Weon tổ chức cuộc họp "Kiểm tra khẩn cấp toàn bộ lĩnh vực tài chính" chiều 4/10. Ảnh: eToday.co.kr.

Chiều 4/10, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) Lee Eog Weon và Thống đốc Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) Lee Chan-jin đã triệu tập cuộc họp khẩn với lãnh đạo các tổ chức tài chính, theo Yonhap News.

Cuộc họp diễn ra lúc 14h tại Tổ hợp Chính phủ Seoul, quy tụ lãnh đạo Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS), Viện Bảo mật Tài chính, các hiệp hội ngành cùng lãnh đạo cấp cao của những tổ chức bị ảnh hưởng, gồm Shinhan Bank, KB Kookmin Bank, Hana Bank, BNK Busan Bank, Hyundai Capital, Yegaram Savings Bank và Welcome Savings Bank.

Cuộc họp ban đầu dự kiến diễn ra ngày 7/10 nhưng được đẩy lên sớm trong bối cảnh các vụ việc đã lan từ hệ thống ngân hàng sang nhóm tổ chức tài chính phi ngân hàng.

Tại cuộc họp, ông Lee Eog Weon cảnh báo các tổ chức tài chính sẽ phải chịu trách nhiệm nghiêm khắc nếu lơ là công tác kiểm tra và ứng phó, dẫn đến những sự cố tương tự.

Ông nhấn mạnh bảo mật thông tin cần được xem là khoản đầu tư thiết yếu để duy trì niềm tin đối với các tổ chức tài chính.

Chủ tịch FSC đồng thời yêu cầu toàn bộ doanh nghiệp trong ngành rà soát hệ thống bảo mật, xác định và khắc phục những lỗ hổng còn tồn tại.

Chuỗi vụ tấn công mạng gần đây đã ảnh hưởng đến nhiều ngân hàng và công ty tài chính phi ngân hàng tại Hàn Quốc.

Ngân hàng Shinhan hôm 1/10 thông báo xảy ra sự cố rò rỉ dữ liệu cá nhân của khoảng 25.000 khách hàng. Một ngày sau, Hana Bank và KB Kookmin Bank lần lượt báo cáo dữ liệu của 89 và 119 khách hàng bị lộ.

Ngày 2/10, Ngân hàng BNK Busan cũng cho biết thông tin cá nhân của 11 lập trình viên thuê ngoài đã bị xâm phạm.

Chuỗi tấn công mạng làm lộ dữ liệu hàng chục nghìn khách hàng của Ngân hàng Shinhan. Ảnh: Shinhan Bank.

Các tổ chức cho vay và ngân hàng tiết kiệm cũng trở thành mục tiêu. Yegaram Savings Bank, một tổ chức tài chính thứ cấp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Ngân hàng, báo cáo vụ rò rỉ dữ liệu liên quan khoảng 40.000 khách hàng.

Trong khi đó, Hyundai Capital cho biết thông tin cá nhân của 146 nhân viên môi giới khoản vay thế chấp đã bị lộ.

Cho đến nay, các công ty chứng khoán, bảo hiểm, thẻ tín dụng và những ngân hàng quốc doanh như Industrial Bank of Korea, Export-Import Bank of Korea chưa ghi nhận dấu hiệu bị tấn công tương tự.

Một trong những mối lo ngại được nêu tại cuộc họp là khả năng các cuộc tấn công có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI).

“Không thể loại trừ khả năng xảy ra các cuộc tấn công sử dụng AI”, ông Lee Eog Weon nói, đồng thời yêu cầu toàn ngành duy trì mức cảnh giác cao nhất trước các vụ rò rỉ dữ liệu.

Theo ông, các tổ chức tài chính cần nhanh chóng triển khai những hệ thống bảo mật ứng dụng AI để đối phó với các cuộc tấn công được hỗ trợ bởi công nghệ này, JoongAng Daily cho biết.

“Chúng ta phải khẩn trương triển khai hệ thống bảo mật sử dụng AI để phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng AI”, ông Lee nói.

Trước diễn biến liên tiếp của các vụ việc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 4/10 yêu cầu điều tra toàn diện và khẩn trương đưa ra biện pháp ứng phó sau khi hàng loạt ngân hàng và tổ chức tài chính phi ngân hàng bị tấn công mạng, làm lộ dữ liệu cá nhân của hàng chục nghìn người.

“Hãy xem xét vấn đề với mức độ nghiêm túc cao nhất, nỗ lực hết sức để tiến hành điều tra toàn diện và xây dựng các biện pháp đối phó”, Tổng thống Lee nói, theo tuyên bố của người phát ngôn Phủ Tổng thống Kang Yu Jung.