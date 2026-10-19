Hàn Quốc hỗ trợ Đà Nẵng triển khai giai đoạn 2 dự án Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi Kack Huyn

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì buổi tiếp ông Cho Dang Ho, Chủ tịch Tổ chức ILV. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của Tổ chức ILV trong việc triển khai nhiều chương trình, dự án thuộc lĩnh vực hỗ trợ phúc lợi xã hội và giáo dục.

Đặc biệt, dự án Khu phức hợp phúc lợi giáo dục Làng Hoa Sen Việt Nam tại phường Quảng Phú với nhiều hạng mục đã hoàn thành, đưa vào sử dụng hiệu quả như: Trung tâm ngoại ngữ, Trường mầm non, Cơ sở đào tạo nghề và Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi Kack Huyn.

Tính đến nay, thành phố đã phê duyệt 49 khoản viện trợ do Tổ chức ILV tài trợ với tổng giá trị cam kết hơn 400 triệu won.

Đối với dự án Nâng cấp Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi Kack Huyn do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) lựa chọn, phê duyệt trong Chương trình hợp tác năm 2027, lãnh đạo thành phố khẳng định sự quan tâm và hoàn toàn ủng hộ.

UBND thành phố đã có văn bản thống nhất chủ trương bố trí vốn đối ứng từ ngân sách cho dự án; đồng thời xác nhận cơ quan chủ trì tiếp nhận trung tâm sau khi kết thúc giai đoạn 2 (năm 2027 - 2029).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (phải) tặng quà lưu niệm cho ông Cho Dang Ho, Chủ tịch Tổ chức ILV. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho biết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp với ILV để dự án được triển khai đúng quy định, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả.

Việc nâng cấp cơ sở này sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc toàn diện cho người cao tuổi, tạo tiền đề nhân rộng mô hình tại Đà Nẵng trong thời gian tới.

Chủ tịch Tổ chức ILV Cho Dang Ho cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền thành phố thời gian qua. Ông cho biết, bước sang giai đoạn 2 (năm 2027 - 2029), Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi Kack Huyn sẽ tiếp tục triển khai 3 hạng mục: chăm sóc ban ngày, chăm sóc tại nhà và chăm sóc ngắn hạn theo mô hình dưỡng lão tiên tiến của Hàn Quốc.

Ông Cho Dang Ho kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của Đà Nẵng để dự án triển khai hiệu quả và đúng tiến độ.