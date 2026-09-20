Hàn Quốc: Hai vụ phóng của Triều Tiên đều là tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN phát

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết tên lửa đầu tiên được phóng vào khoảng 15h00 giờ địa phương (13h00 giờ Hà Nội) từ khu vực Wonsan và bay khoảng 450 km. JCS phát hiện thêm một tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng cũng từ khu vực trên vào khoảng 17h50.

Theo JCS, các cơ quan chức năng của Hàn Quốc cùng Mỹ đang tiến hành phân tích chi tiết để xác định chính xác các thông số kỹ thuật của tên lửa. Các lực lượng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã theo dõi và chia sẻ các diễn biến liên quan ngay từ giai đoạn đầu của vụ phóng.

Về phần mình, Nhật Bản xác nhận Triều Tiên đã thực hiện các vụ phóng trong chiều 20/9, đồng thời cho biết các tên lửa được Bình Nhưỡng phóng đi không rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này.