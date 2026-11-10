Hàn Quốc: Hai 'ông lớn' công nghiệp bắt tay dẫn dắt ngành công nghệ tương lai

Trụ sở tập đoàn Samsung tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hai tập đoàn công nghiệp hàng đầu Hàn Quốc là Samsung Electronics và Hyundai Motor đang thúc đẩy mở rộng hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) vật lý, phương tiện di chuyển thế hệ mới và robot, nhằm tận dụng thế mạnh công nghệ bổ trợ lẫn nhau, nâng cao năng lực cạnh tranh trong các ngành công nghiệp tương lai.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 9/11, lãnh đạo cấp cao hai tập đoàn đã tổ chức cuộc gặp chung hiếm hoi tại trung tâm đào tạo của Samsung ở huyện Seocheon của tỉnh Chungcheong Nam, trong khuôn khổ sự kiện mang tên “Ngày tri ân Tập đoàn Hyundai Motor.” Sự kiện có chủ đề “Một sự hài hòa,” thể hiện định hướng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên.

Phó Chủ tịch Samsung Electronics Jun Young Hyun khẳng định Samsung và Hyundai Motor là những đối tác đáng tin cậy, cùng đóng góp vào lịch sử phát triển công nghiệp Hàn Quốc. Ông nhấn mạnh sự kết hợp giữa năng lực công nghệ của Samsung, từ linh kiện đến sản phẩm hoàn chỉnh, với tầm nhìn phát triển giao thông tương lai của Hyundai Motor có thể tạo ra những cơ hội kinh doanh mới.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hyundai Motor Chang Jae Hoon cho biết hợp tác giữa hai tập đoàn đã vượt ra ngoài các lĩnh vực truyền thống như pin và linh kiện điện tử ôtô, mở rộng sang robot, năng lượng và những ngành công nghiệp mới.

Quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn được thúc đẩy từ năm 2001 và tiếp tục được củng cố dưới thời Chủ tịch điều hành Samsung Electronics Lee Jae Yong và Chủ tịch điều hành Hyundai Motor Chung Eui Sun.

Lãnh đạo hai tập đoàn đã có các cuộc gặp trong năm 2020 để thảo luận về pin xe điện thế hệ mới và những lĩnh vực hợp tác tiềm năng. Đến năm 2023, Samsung SDI ký thỏa thuận cung cấp pin xe điện với Hyundai Motor, đánh dấu hợp đồng cung ứng pin đầu tiên giữa hai bên.

Hiện Samsung có thế mạnh về bán dẫn, pin, màn hình, điện tử ôtô và các linh kiện công nghệ cao, trong khi Hyundai Motor sở hữu năng lực phát triển xe điện, công nghệ lái xe tự hành, phương tiện điều khiển bằng phần mềm (SDV) và robot.

Hai tập đoàn đang hướng tới kết hợp những lợi thế này để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực xe điện (EV), xe tự hành, robot và AI vật lý - công nghệ cho phép AI tương tác và thực hiện các tác vụ trong thế giới thực thông qua robot, phương tiện và hệ thống vật lý.

Tại sự kiện, Samsung giới thiệu hàng loạt công nghệ và sản phẩm phục vụ giao thông tương lai, gồm bán dẫn ôtô, pin thể rắn, mô-đun pin, mô-đun camera, tụ điện gốm đa lớp, màn hình thế hệ mới và hệ thống điều khiển ôtô.

Giới quan sát nhận định việc hai tập đoàn công nghiệp hàng đầu Hàn Quốc tăng cường liên kết phản ánh xu hướng hợp nhất năng lực giữa các ngành bán dẫn, điện tử, ôtô và AI, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về công nghệ di động thế hệ mới ngày càng gay gắt.

Nếu được cụ thể hóa bằng các dự án chung, sự kết hợp giữa nền tảng phần cứng, linh kiện của Samsung với năng lực phát triển phương tiện và robot của Hyundai Motor có thể tạo thêm lợi thế cho Hàn Quốc trong cuộc cạnh tranh giành vị trí dẫn đầu các ngành công nghiệp chiến lược tương lai./.