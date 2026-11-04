Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm tấn công Seo Hui

Mang số hiệu SS-088, Seo Hui là tàu ngầm thứ hai thuộc chương trình Jang Bogo-III Batch-II, sau chiếc đầu tiên mang tên Jang Young-sil, số hiệu SS-087. Theo Hải quân Hàn Quốc, Seo Hui là một trong những tàu ngầm thông thường tiên tiến trên thế giới, có vai trò chiến lược trong răn đe các mối đe dọa an ninh hàng hải quanh bán đảo Triều Tiên. Tàu có chiều dài 89 m, thân tàu lớn hơn các thế hệ trước, cho phép bố trí thêm vũ khí và thiết bị. Những cải tiến về hệ thống quản lý tác chiến và sonar giúp nâng cao khả năng phát hiện, nhận dạng và tấn công chính xác nhiều mục tiêu ở khoảng cách xa.

Một điểm đáng chú ý là tàu được trang bị hệ thống pin lithium-ion do Hàn Quốc phát triển, đã trải qua các thử nghiệm an toàn. Hệ thống này giúp kéo dài thời gian hoạt động dưới nước và thời gian vận hành ở tốc độ tối đa. Ngoài ra, tàu còn được tích hợp công nghệ giảm tiếng ồn và rung động, hệ thống đẩy phụ trợ để duy trì khả năng cơ động khi hệ thống đẩy chính gặp sự cố, cùng kính tiềm vọng quang học truyền thống để sử dụng khi các cảm biến quang điện tử không hoạt động. Seo Hui được trang bị 70 loại thiết bị do Hàn Quốc tự phát triển, nhiều hơn 12 loại so với các tàu ngầm lớp Dosan Ahn Changho trước đó.

Ông Lee Sang-woo, người đứng đầu chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng, đánh giá Seo Hui là thành tựu quan trọng trong năng lực thiết kế và đóng tàu ngầm của Hàn Quốc. Ông kỳ vọng việc tăng cường sử dụng các hệ thống nội địa không chỉ nâng cao sức mạnh Hải quân mà còn góp phần phát triển nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến và mở rộng xuất khẩu tàu ngầm.

Sau lễ hạ thủy, Seo Hui sẽ trải qua các cuộc thử nghiệm trên biển trước khi được bàn giao cho Hải quân vào năm 2028. Tàu dự kiến chính thức đi vào hoạt động sau khi hoàn tất các công tác chuẩn bị tiếp theo.