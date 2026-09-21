Hàn Quốc: Giữ chân khách tàu biển bằng những trải nghiệm dài hơn

Cảng Busan đã trở thành cảng tàu du lịch đầu tiên của Hàn Quốc hoạt động 24/24 giờ từ đầu năm nay. Ảnh: busan.go.kr

Kéo dài thời gian lưu trú bằng trải nghiệm ban đêm

Với Busan, Hàn Quốc đang thử một hướng tiếp cận khác là kéo dài thời gian du khách ở lại, mở rộng không gian trải nghiệm và tạo điều kiện để dòng khách từ những con tàu du lịch thực sự bước vào đời sống đô thị.

Cảng Busan đã trở thành cảng tàu du lịch đầu tiên của Hàn Quốc hoạt động 24/24 giờ từ đầu năm nay.

Thay đổi về thời gian vận hành đang tạo ra những chuyển động mới trong hoạt động đón khách. Trong năm 2026, Busan đã ghi nhận 5 chuyến tàu lưu lại qua đêm và dự kiến có thêm 2 chuyến trước cuối tháng 9.

Các hãng tàu ngày càng kéo dài thời gian ghé cảng, mở ra cơ hội để du khách khám phá thành phố vào buổi tối thay vì rời đi ngay sau khi hoàn thành lịch trình tham quan ban ngày.

Điểm đáng quan tâm nằm ở tư duy phía sau sự thay đổi này. Busan đang chuyển từ việc xem cảng là điểm đón, trả khách sang coi cảng như một mắt xích của chuỗi trải nghiệm du lịch.

Khi tàu ở lại lâu hơn, du khách có thêm thời gian sử dụng dịch vụ ăn uống, mua sắm, vui chơi và tiếp cận các hoạt động văn hóa của thành phố ở trên bờ. Giá trị kinh tế vì thế được tạo ra trên một không gian rộng hơn, thay vì chỉ tập trung vào những giờ tham quan ngắn ngủi.

Một trong những giải pháp Busan đang triển khai là đưa các trải nghiệm buổi tối vào hành trình của khách tàu biển.

Ngày 19.9, thành phố tổ chức chuyến tham quan buổi tối tới khu vực bãi biển Gwangalli, một điểm đến nổi tiếng với các màn trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái và hình ảnh cầu Gwangan rực sáng về đêm.

Những trải nghiệm như vậy có ý nghĩa đặc biệt với khách tàu biển, bởi chúng mở thêm một khoảng thời gian vốn thường bị bỏ trống trong lịch trình.

Cách làm của Busan cho thấy một điểm đến muốn giữ khách lâu hơn cần tạo ra lý do để du khách ở lại, thay vì chỉ kéo dài thời gian mở cửa của hệ thống cảng.

Một bến cảng hoạt động 24/24 giờ mới chỉ tạo điều kiện cần; những sản phẩm du lịch phù hợp với khung giờ tối mới là yếu tố giúp biến khoảng thời gian ấy thành trải nghiệm và doanh thu.

Với du khách quốc tế, sức hấp dẫn của một thành phố cảng vào ban đêm cũng có thể trở thành một phần ký ức khác biệt so với những điểm tham quan quen thuộc ban ngày.

Ánh sáng trên cầu, không khí ven biển, các chương trình nghệ thuật, ẩm thực địa phương hay hoạt động mua sắm đều có thể được kết nối thành một chuỗi trải nghiệm kéo dài sau khi tàu cập cảng.

Busan là thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc. Ảnh: korea.net

Chăm sóc du khách ngay từ khi đặt chân xuống cảng

Một giải pháp khác được Busan chú trọng là giảm những trở ngại trong quá trình du khách tiếp cận thành phố.

Chính quyền thành phố và Tổ chức Du lịch Busan đã bố trí quầy dịch vụ hỗ trợ ngay trên tàu, cung cấp thông tin về đổi tiền, đặt taxi, mua sắm và sử dụng dịch vụ điện thoại di động.

Những dịch vụ tưởng như nhỏ lại có thể quyết định việc du khách có bước ra khỏi khu vực cảng hay không. Một hành khách dễ dàng đổi tiền, gọi phương tiện, kết nối điện thoại và biết mình có thể đi đâu sẽ có nhiều khả năng dành thêm thời gian cho thành phố.

Ngược lại, những rào cản về ngôn ngữ, thanh toán, di chuyển hay thiếu thông tin có thể khiến khách lựa chọn ở lại trên tàu.

Đây cũng là cách Busan biến hoạt động hỗ trợ du khách thành một phần của sản phẩm du lịch. Chăm sóc khách không dừng ở việc cung cấp thông tin, mà hướng tới việc giúp họ nhanh chóng chuyển từ trạng thái “hành khách tàu biển” sang “du khách của Busan”.

Mục tiêu sâu hơn của việc kéo dài thời gian lưu trú là mở rộng cơ hội để du khách chi tiêu tại điểm đến.

Các chuyến tàu ở lại qua đêm tạo thêm thời gian cho nhà hàng, khu bán lẻ và các điểm đến văn hóa địa phương tiếp cận dòng khách quốc tế.

Thành phố cũng đang chào mời các hãng tàu bằng những hành trình nghỉ đêm và các gói tham quan bờ biển được thiết kế theo nhu cầu, kết hợp vận chuyển riêng, ẩm thực địa phương và biểu diễn văn hóa.

Cách thiết kế sản phẩm này đáng chú ý ở chỗ mỗi thành tố đều phục vụ mục tiêu kéo dài trải nghiệm. Du khách có thể bắt đầu bằng một chuyến tham quan, tiếp nối bằng bữa tối với ẩm thực địa phương, sau đó thưởng thức chương trình văn hóa hoặc khám phá thành phố về đêm trước khi trở lại tàu.

Khi các dịch vụ được kết nối thành một chuỗi, thời gian lưu trú tăng lên đồng nghĩa với nhiều điểm tiếp xúc hơn giữa du khách và nền kinh tế địa phương. Nhà hàng, cửa hàng, đơn vị vận chuyển, nghệ sĩ, điểm tham quan và các nhà cung cấp dịch vụ cùng tham gia vào quá trình tạo giá trị.

Gỡ “nút thắt” để tạo thuận lợi cho du khách

Đằng sau sự thay đổi của Busan còn có một giải pháp mang tính nền tảng: tháo gỡ những giới hạn về vận hành.

Để cảng hoạt động 24/24 giờ, Cảng vụ Busan phải phối hợp với các cơ quan phụ trách hải quan, xuất nhập cảnh và kiểm dịch.

Trước đây, hoạt động của các cơ quan này chủ yếu diễn ra vào ban ngày, khiến tàu du lịch phải tuân thủ lịch trình khởi hành buổi tối khá chặt chẽ. Việc phối hợp để giải quyết các vướng mắc về vận hành đã tạo thêm dư địa cho những chuyến tàu lưu lại qua đêm.

Bài học ở đây không nằm riêng ở việc kéo dài giờ hoạt động của một nhà ga hay một cảng tàu. Muốn giữ chân du khách, toàn bộ hệ thống phục vụ phải vận hành theo nhu cầu của thị trường.

Cảng vụ, hải quan, xuất nhập cảnh, kiểm dịch, giao thông, doanh nghiệp lữ hành, điểm tham quan và các cơ sở dịch vụ cần được kết nối để du khách có thể tiếp tục trải nghiệm một cách thuận tiện ngay cả khi lịch trình tàu thay đổi.

Cạnh tranh bằng độ sâu của trải nghiệm

Sự xuất hiện của những chuyến tàu lưu lại nhiều ngày cho thấy Busan đang hướng tới nhóm khách có khả năng chi tiêu cao. Du thuyền The World đã lưu cảng 3 ngày 2 đêm, tạo điều kiện để thành phố khai thác sâu hơn các dịch vụ dành cho du khách.

Từ câu chuyện của Busan có thể thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý đối với du lịch tàu biển của Việt Nam. Cạnh tranh không nhất thiết bắt đầu bằng việc thu hút thật nhiều tàu, mà có thể bắt đầu từ việc khiến mỗi chuyến tàu ở lại lâu hơn và mỗi du khách có nhiều thời gian hơn để trải nghiệm thành phố, chi tiêu nhiều hơn mỗi khi lên bờ.

Busan đang từng bước tạo ra một chuỗi giải pháp khá rõ là mở rộng thời gian vận hành cảng; tháo gỡ các rào cản về thủ tục; hỗ trợ hành khách ngay trên tàu; thiết kế trải nghiệm buổi tối; xây dựng các gói tham quan riêng; kết nối vận chuyển, ẩm thực và văn hóa. Đồng thời chủ động làm việc với các hãng tàu để hình thành những hành trình nghỉ đêm.

Với du lịch tàu biển, thời gian ở lại có thể xem như một thước đo quan trọng của sức hấp dẫn điểm đến. Một thành phố chỉ xuất hiện trong vài giờ trên hành trình sẽ khó tạo ra nhiều giá trị bằng một thành phố đủ sức khiến du khách muốn ở lại qua đêm, thưởng thức bữa tối, xem một chương trình nghệ thuật, mua sắm và tiếp tục khám phá vào sáng hôm sau.

Busan đang thử biến lợi thế của một cảng biển lớn thành lợi thế của một điểm đến. Thành công của hướng đi này vì thế sẽ được đo bằng cả số tàu cập bến lẫn số giờ du khách dành cho thành phố, mức độ tham gia vào các dịch vụ địa phương và khả năng hình thành những trải nghiệm đủ hấp dẫn để họ muốn quay trở lại.