Hàn Quốc giành ngôi quán quân cuộc thi an ninh mạng quốc tế 5 năm liên tiếp

CyberNet là một trong những cuộc thi thường niên về an ninh mạng quân sự uy tín của thế giới, thực hiện các hoạt động tấn công và phòng thủ mạng tinh vi trong thời gian thực, thu hút sự tham gia của các đội tuyển quân sự đến từ nhiều quốc gia - gồm cả các nước thành viên NATO. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp Hàn Quốc xuất sắc giành vị trí dẫn đầu, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, trong đó có Nhật Bản, Đức, Pháp…

Phù hiệu của Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng Hàn Quốc

Cuộc thi năm nay diễn ra từ ngày 26 đến 29 tháng 10, với sự tham gia của 9 quốc gia, tranh tài trên hệ thống mạng mô phỏng độc lập để phát hiện lỗ hổng bảo mật của đối phương, từ đó tìm cách xâm nhập đồng thời bảo vệ hệ thống mạng của nước mình trước các cuộc tấn công, qua đó đánh giá khả năng ứng phó với những tình huống tấn công mạng thực tế, nhất là khi đối phương sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đội tác chiến mạng Hàn Quốc gồm 9 thành viên, được tuyển chọn từ lực lượng quân nhân tại ngũ và nhân viên quốc phòng xuất sắc về phương diện này. Yếu tố quyết định đến kết quả cuộc thi là quá trình huấn luyện chuyên sâu của toàn đội về phòng, chống tấn công mạng chủ động và phát hiện lỗ hổng bảo mật với sự trợ giúp của AI, phản ánh xu hướng chiến trường mới nhất.

Khi mô hình chiến tranh hiện đại nhanh chóng tiến thêm bước mới trong việc can thiệp và đánh cắp cơ sở hạ tầng mạng cùng những công nghệ quân sự quan trọng, Quân đội Hàn Quốc một lần nữa chứng minh khả năng tác chiến mạng thuộc hàng mạnh nhất thế giới của mình.

Cũng trong ngày 02/11, Hàn Quốc đã thành lập Bộ chỉ huy UAV Quốc phòng nhằm phát triển năng lực tác chiến bằng UAV đồng thời tăng cường khả năng ứng phó với các phương tiện bay không người lái.