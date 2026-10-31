Hàn Quốc: Gian lận thi đại học bằng kính thông minh sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Thí sinh tham gia thi thử kỳ thi năng lực học thuật đại học năm học 2027 tại một trường trung học ở quận Mapo, Seoul

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 30-10 cho biết sẽ nộp đơn tố cáo hình sự đối với những trường hợp bị phát hiện sử dụng kính thông minh để gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (Suneung).

Thí sinh sử dụng kính thông minh để gian lận cũng sẽ bị cấm dự thi lại trong 3 năm, thay vì 1 năm như quy định hiện hành.

Hành vi gian lận liên quan đến kính thông minh sẽ bị coi là hành vi cố ý, có chủ đích nhằm phá hoại kỳ thi quốc gia, và sẽ bị cơ quan thực thi pháp luật điều tra và xét xử.

Người vi phạm có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự về tội cản trở công vụ vì hành vi gian lận.

Kỳ thi Suneung năm nay sẽ diễn ra vào ngày 19-11.

Kính thông minh tích hợp AI trưng bày tại một cửa hàng điện thoại di động ở Seoul

Bắt đầu từ kỳ thi năm nay, nhân viên chuyên trách cũng sẽ được bố trí tại mỗi địa điểm thi để xác định xem các thiết bị bị nghi ngờ có phải là kính thông minh hay không.

Tổng cộng 1.312 chuyên gia sẽ được bố trí tại tất cả 1.312 địa điểm thi trên toàn quốc.

Nếu không thể xác định thiết bị ngay tại chỗ, các đội ứng phó khẩn cấp tại các văn phòng giáo dục khu vực, Bộ Giáo dục và Viện Nghiên cứu chương trình và đánh giá Hàn Quốc sẽ hỗ trợ ngay lập tức.

Biện pháp này nhằm mục đích giảm bớt gánh nặng cho giám thị, giúp người coi thi không phải tự xác định xem thiết bị có phải là thiết bị điện tử hiện đại bị cấm hay không.

Trước đó, 3 sinh viên bị phát hiện đeo hoặc mang theo kính thông minh trong các kỳ thi do trường đại học ở Seoul tổ chức.

Kính thông minh là thiết bị có khả năng chụp ảnh, quay video, kết nối Internet và tương tác với trợ lý AI.

Do đó, giới chức giáo dục lo ngại thí sinh có thể sử dụng công nghệ này để tiếp cận thông tin hoặc nhận hỗ trợ từ bên ngoài trong quá trình làm bài thi.

Kỳ thi Suneung được xem là một trong những kỳ thi áp lực nhất thế giới. Kết quả thi có ảnh hưởng lớn đến cơ hội vào các trường đại học hàng đầu, triển vọng nghề nghiệp và vị thế xã hội của thí sinh.

Vào ngày thi, Hàn Quốc thường áp dụng nhiều biện pháp đặc biệt như lùi giờ làm việc của cơ quan công sở và hạn chế hoạt động hàng không trong thời gian thi nghe tiếng Anh để tránh tiếng ồn.

Theo CNA