Hàn Quốc gia hạn giảm thuế nhiên liệu đến hết tháng 11/2026

Theo chính sách được gia hạn, thuế xăng tiếp tục được giảm 15%, trong khi thuế dầu diesel và khí butane giảm 25%. Các mức giảm này dự kiến hết hiệu lực vào cuối tháng 9, nhưng nay sẽ được duy trì đến hết tháng 11.

Hàn Quốc cũng tiếp tục áp dụng mức giảm thuế sâu hơn đối với dầu diesel và khí butane. Theo Bộ Tài chính và Kinh tế, dầu diesel là nhiên liệu thiết yếu cho các hoạt động công nghiệp và logistics, còn khí butane được sử dụng rộng rãi làm nhiên liệu cho các xe tải nhỏ.

Bộ trên cho biết quyết định duy trì chính sách giảm thuế nhằm giúp đất nước chủ động ứng phó với khả năng giá dầu biến động mạnh hơn.

R.G