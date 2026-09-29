Hàn Quốc: Gia hạn giảm thuế nhiên liệu đến cuối tháng 11

Một trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tại cuộc họp do Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì, Chính phủ Hàn Quốc cũng thông qua khoản chi 301 triệu won (khoảng 222.000 USD) từ quỹ dự phòng để thành lập và vận hành Đội thúc đẩy cải cách cảnh sát.

Bên cạnh các chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt, Nội các Hàn Quốc đã thông qua dự luật đặc biệt nhằm đẩy nhanh phát triển, đưa vào sử dụng và vận hành tàu ngầm hạt nhân, coi đây là một dự án chiến lược quốc gia. Dự luật dự kiến được trình Quốc hội và ban hành trong năm nay.

Dự luật mang tên “Luật đặc biệt về mua sắm, vận hành và quản lý an toàn tàu ngầm hạt nhân thuộc Dự án tàu ngầm hạt nhân”, quy định về phát triển, mua sắm, đưa vào sử dụng và vận hành tàu ngầm hạt nhân, đồng thời thiết lập cơ chế quản lý an toàn hạt nhân.

Đây là cơ sở pháp lý để triển khai Dự án tàu ngầm hạt nhân Jangbogo-N, nhằm phát triển tàu ngầm hạt nhân mang đặc trưng của Hàn Quốc. Seoul đặt mục tiêu hạ thủy tàu đầu tiên vào giữa những năm 2030 và đạt khả năng tác chiến đầy đủ vào cuối thập niên này.

Ngoài ra, Nội các Hàn Quốc sửa đổi quy định thuế để hỗ trợ Quỹ Đầu tư Chiến lược Hàn Quốc - Mỹ, đồng thời tăng số thành viên Ủy ban chuyên gia về ổn định chuỗi cung ứng từ 10 lên 20 người.