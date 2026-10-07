Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Dòng trạng thái Tổng thống Hàn Quốc giới thiệu về hệ thống K-brand. Ảnh chụp màn hình

Hệ thống mới cho phép người tiêu dùng kiểm tra sản phẩm họ mua có phải hàng chính hãng hay không.

Theo hãng tin AFP, được dẫn dắt bởi các tên tuổi K-pop như BTS, cùng những bộ phim đình đám trên Netflix như "Squid Game" và "KPop Demon Hunters", làn sóng văn hóa Hàn Quốc, hay còn gọi là Hallyu, đã đưa kim ngạch xuất khẩu nội dung của nước này lên mức kỷ lục 14,9 tỷ USD năm 2025, vượt kim ngạch xuất khẩu máy tính và đồ gia dụng.

Trong khi đó, nhờ sự phổ biến của các sản phẩm thực phẩm (K-food) và làm đẹp (K-beauty) Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu nông, thủy sản và mỹ phẩm cũng đạt mức cao kỷ lục, lần lượt 12,4 tỷ USD và 11,4 tỷ USD.

Tổng thống Lee Jae-myung cho biết theo "Hệ thống Chứng nhận Chính phủ cho K-brand" mới của Seoul, người tiêu dùng có thể kiểm tra tính xác thực của sản phẩm bằng cách dùng điện thoại di động quét mã QR được dán trên sản phẩm.

"Từ các sản phẩm làm đẹp, thực phẩm cho đến thời trang Hàn Quốc, các thương hiệu nước này đang nhanh chóng trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của người dân trên toàn thế giới", Tổng thống Lee viết trên nền tảng X.

Tổng thống Lee cho rằng cùng với sự phổ biến ngày càng gia tăng của các thương hiệu Hàn Quốc, các doanh nghiệp nước này cũng đang chịu thiệt hại ngày càng lớn do hàng giả tại các thị trường nước ngoài.

"Chính phủ sẽ phản ứng nhanh chóng trước vấn nạn hàng giả ở nước ngoài", ông Lee khẳng định, đồng thời cho biết chính phủ sẽ không để các doanh nghiệp phải đơn độc trong cuộc chiến chống hàng giả.

Hiện đã có 31 công ty đăng ký tham gia chương trình, trong đó có Samyang Foods - nhà sản xuất mì ramen gà cay Buldak - và Amorepacific - một trong những tập đoàn mỹ phẩm lớn của Hàn Quốc.

Theo dữ liệu Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố năm 2024, quy mô thị trường toàn cầu đối với các sản phẩm giả mạo mang thương hiệu Hàn Quốc (K-brand) ước tính khoảng 11.000 tỷ won.

Sức hút ngày càng lớn của các sản phẩm và văn hóa Hàn Quốc cũng góp phần thúc đẩy du lịch. Số lượng du khách nước ngoài đến Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục 18,94 triệu lượt trong năm 2025.