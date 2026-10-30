Hàn Quốc dùng chính sách quốc tịch hút nhân tài nước ngoài

Jens Castrop là cầu thủ nhập tịch đầu tiên trong lịch sử Đội tuyển Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN phát)

Hàn Quốc đang triển khai cơ chế nhập tịch đặc biệt nhằm thu hút và giữ chân nhân tài nước ngoài có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, kinh doanh, nghệ thuật và thể thao, qua đó bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn số liệu của Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết, từ khi chương trình được triển khai năm 2011 đến tháng 10/2026, tổng cộng 458 người đã được nhập tịch hoặc khôi phục quốc tịch theo diện nhân tài xuất chúng. Trong số này, 203 người nước ngoài được cấp quốc tịch Hàn Quốc và 255 người từng mang quốc tịch nước ngoài được khôi phục quốc tịch. Số trường hợp được chấp thuận lần lượt là 62 người năm 2023, 54 người năm 2024, 51 người năm 2025 và 30 người trong 10 tháng đầu năm 2026.

Chương trình gồm hai hình thức: nhập tịch đặc biệt dành cho người nước ngoài có năng lực, thành tích nổi bật và khôi phục quốc tịch cho người Hàn Quốc trước đây đã nhập quốc tịch nước ngoài. Người được chấp thuận theo diện này có thể duy trì hai quốc tịch, với điều kiện cam kết không thực hiện các quyền của quốc tịch nước ngoài khi ở Hàn Quốc.

Tiêu chí xét duyệt được xác định theo từng lĩnh vực. Trong học thuật và công nghệ, ứng viên cần có thành tích nghiên cứu, kinh nghiệm chuyên môn; riêng các ngành chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ sinh học và ô tô tương lai, thường phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm nghiên cứu hoặc phát triển.

Trong lĩnh vực kinh doanh, tiêu chí tập trung vào kinh nghiệm quản lý, xuất khẩu, đầu tư và tạo việc làm tại Hàn Quốc. Nghệ sỹ, vận động viên được xem xét dựa trên thành tích chuyên môn và giải thưởng quốc tế. Một số nhóm ứng viên phải đáp ứng yêu cầu về thu nhập tối thiểu.

Nghệ sỹ vĩ cầm gốc Việt Trần Hữu Quốc là người nước ngoài đầu tiên được cấp quốc tịch Hàn Quốc theo chương trình này vào năm 2011. Gần đây, một số trường hợp được nhập tịch gồm Giáo sư công nghệ nano Mosab Kaseem và nhà vật lý gốc Iran Mirzaie Mohammad; trong khi Giáo sư toán học Oh Hee của Đại học Yale được khôi phục quốc tịch Hàn Quốc.

Quy trình xét duyệt gồm phỏng vấn của các cơ quan chính phủ liên quan và thẩm định của Ủy ban Thẩm định quốc tịch do Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì. Bộ trưởng Tư pháp là người đưa ra quyết định cuối cùng. Người được chấp thuận phải tuyên thệ trung thành trước khi nhận giấy chứng nhận quốc tịch.

Chính sách này cho thấy Hàn Quốc đang mở rộng các biện pháp thu hút nhân lực chất lượng cao, sử dụng cơ chế quốc tịch bên cạnh các ưu đãi về việc làm, nghiên cứu và đãi ngộ để thu hút, giữ chân chuyên gia quốc tế, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ và công nghiệp chiến lược./.