Hàn Quốc dùng AI rà soát chi tiêu công

Chính phủ Hàn Quốc sẽ khởi động sớm nhóm đặc nhiệm về hiệu quả chi tiêu từ tháng 11/2026, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện các khoản chi ngân sách kém hiệu quả, đồng thời mở rộng sự tham gia của khu vực tư nhân và thanh niên trong quá trình hoạch định ngân sách.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Kế hoạch và Ngân sách Hàn Quốc ngày 26/10 cho biết nhóm đặc nhiệm sẽ rà soát các chương trình chi tiêu, xác định những lĩnh vực cần cải thiện và đề xuất biện pháp tiết kiệm để đưa vào dự thảo ngân sách năm 2028. Số thành viên khu vực tư nhân tham gia nhóm dự kiến tăng từ 83 người năm nay lên khoảng 100 người.

Đến tháng 12, chính phủ dự kiến đưa vào sử dụng công cụ AI hỗ trợ rà soát chi tiêu, có tên “Jichul Dotbogi”, để phân tích các đánh giá và ý kiến chỉ trích từ truyền thông, Quốc hội và Cơ quan Kiểm toán và Thanh tra, qua đó xác định những chương trình cần ưu tiên kiểm tra. Công cụ này được kỳ vọng giúp phát hiện nhanh và chính xác hơn các khoản chi chồng chéo hoặc chưa hiệu quả.

Theo Bộ trên, kết quả hoạt động của nhóm đặc nhiệm thành lập cuối năm 2025 đã giúp chính phủ đưa 88 nhiệm vụ, với tổng quy mô các biện pháp nâng cao hiệu quả chi tiêu lên 44.200 tỷ won (khoảng 33,4 tỷ USD), vào dự thảo ngân sách năm 2027. Các biện pháp gồm điều chỉnh cơ chế phân bổ ngân sách giáo dục địa phương và hợp nhất hoặc cắt giảm những chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trùng lặp.

Song song với việc rà soát chi tiêu, chính phủ sẽ cải tổ cơ chế ngân sách có sự tham gia của người dân, được triển khai từ năm 2018. Các biện pháp dự kiến gồm tổ chức chương trình tiếp nhận đề xuất trực tiếp hằng tháng, sử dụng công cụ AI hỗ trợ soạn thảo kiến nghị trực tuyến và tăng khả năng theo dõi tiến trình xem xét đề xuất.

Đáng chú ý, số thanh niên từ 19–34 tuổi tham gia nhóm công dân đóng góp ý kiến về ngân sách sẽ tăng từ 120 người lên 240 người, nâng tỷ lệ thanh niên trong nhóm từ 20,7% lên 40%. Chính phủ Hàn Quốc cũng dự kiến tổ chức cuộc thi ý tưởng chính sách dành cho thanh niên.

Bộ trưởng Kế hoạch và Ngân sách Park Hong-keun nhấn mạnh ngân sách quốc gia phải được sử dụng minh bạch, hiệu quả và phục vụ người dân. Chính phủ Hàn Quốc đồng thời xem xét chuyển trọng tâm giám sát từ số tiền đã cấp phát sang theo dõi việc sử dụng vốn thực tế và quá trình nguồn lực đến tay đối tượng thụ hưởng, trước mắt đối với các khoản trợ cấp khu vực tư nhân và tài trợ nghiên cứu, phát triển.