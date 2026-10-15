Hàn Quốc dự kiến triển khai vũ khí lượn siêu thanh trong 3-4 năm tới

Ngày 15/10, ông Park Jong Seung, nguyên Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc (ADD), nhận định phương tiện lượn siêu thanh (HGV) do nước này tự phát triển có thể được đưa vào hoạt động trong vòng 3-4 năm tới, sau khi hoàn tất các cuộc thử nghiệm và tối ưu hóa hiệu năng.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ông Park Jong Seung cho biết vụ phóng thử HGV đầu tiên ngày 8/10 vừa qua đánh dấu bước tiến trong việc làm chủ công nghệ cốt lõi của vũ khí siêu thanh.

Phương tiện này có thể bay với tốc độ trên Mach 5, thay đổi độ cao và quỹ đạo linh hoạt, gây khó khăn cho các hệ thống phòng không và đánh chặn tên lửa. Tuy nhiên, Hàn Quốc cần tiến hành thêm các cuộc thử nghiệm để kiểm chứng độ tin cậy và hoàn thiện công nghệ trước khi triển khai thực tế.

Cựu quan chức ADD nhấn mạnh phát triển HGV đòi hỏi thiết kế thân lượn tối ưu, vật liệu composite và kết cấu chịu nhiệt cao. Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu dài hạn và tích lũy năng lực công nghệ của Hàn Quốc.

Về năng lực răn đe, ông đánh giá tên lửa đạn đạo Hyunmoo-5 là một trong những phương tiện chiến lược quan trọng của Hàn Quốc, quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Với đầu đạn có sức công phá lớn, loại tên lửa này được thiết kế để tấn công các cơ sở ngầm kiên cố và là một thành phần trong hệ thống răn đe ba trục.

Theo ông Park Jong Seung, Hàn Quốc cần tiếp tục phát triển vũ khí chiến lược có sức công phá lớn và tăng dự trữ tên lửa để duy trì năng lực răn đe trong trường hợp xung đột kéo dài.

Nước này cũng cần xây dựng hệ thống giám sát, trinh sát và tấn công tích hợp, trong đó có mạng lưới vệ tinh trinh sát cỡ nhỏ và phương tiện không người lái theo dõi hoạt động tàu ngầm đối phương.

Nguyên Giám đốc ADD cũng nhấn mạnh yêu cầu cải cách quy trình mua sắm quốc phòng theo hướng linh hoạt, đẩy nhanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ mới, đồng thời tăng cường vai trò của đội ngũ nghiên cứu khoa học và công nghệ quốc phòng./.