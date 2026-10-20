Hàn Quốc dự kiến rút một phần nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái ở Kiev, Ukraine, ngày 14/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc - ông Park Doo-soon phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 20/10 rằng Seoul đã quyết định rút một phần nhân viên đại sứ quán, do nhận thấy việc bảo đảm an toàn trở nên khó khăn trong bối cảnh các mối đe dọa không kích vẫn tiếp diễn trên khắp Ukraine. Trong khi đó, phía Ukraine chưa có biện pháp chủ động nào ngay cả sau khi Đại sứ Hàn Quốc được triệu hồi về nước.

Vào đầu tháng 10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo Seoul triệu hồi đại sứ tại Kiev về nước, đồng thời bày tỏ hy vọng về giải pháp êm đẹp cho các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia.

Hàn Quốc đã đẩy mạnh các biện pháp phản ứng ngoại giao sau khi nảy sinh tranh cãi liên quan đến việc Ukraine công khai thông tin về việc đưa các tù binh chiến tranh từ Triều Tiên sang Hàn Quốc.

Ông Park Doo-soon cho biết các kênh liên lạc ngoại giao thiết yếu giữa hai nước vẫn sẽ được duy trì thông qua một quyền đại sứ. Người phát ngôn này đồng thời khẳng định toàn bộ nhân viên lãnh sự sẽ tiếp tục ở lại Ukraine để đảm bảo an toàn và bảo hộ cho các công dân Hàn Quốc đang cư trú tại quốc gia này.