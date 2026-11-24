Cảng hàng hóa ở Busan, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Công nghiệp Hàn Quốc (KIET) ngày 23/11 dự báo kim ngạch xuất khẩu của nước này sẽ đạt 1.320 tỷ USD trong năm 2027, tăng 14,1% so với năm 2026, nhờ nhu cầu toàn cầu đối với chất bán dẫn và các sản phẩm công nghệ thông tin (IT) tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo sự phụ thuộc ngày càng lớn vào các ngành công nghệ cao có thể làm sâu sắc thêm tình trạng mất cân đối trong cơ cấu công nghiệp.

Theo báo cáo Triển vọng kinh tế và công nghiệp năm 2027 của KIET, xuất khẩu Hàn Quốc dự kiến đạt khoảng 1.160 tỷ USD trong năm nay và tiếp tục vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD trong năm thứ hai liên tiếp vào năm tới. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ việc mở rộng đầu tư hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu, kéo theo nhu cầu đối với chất bán dẫn, thiết bị công nghệ thông tin và các sản phẩm liên quan.

KIET dự báo xuất khẩu trong nửa đầu năm 2027 sẽ tăng 33,9% so với cùng kỳ năm trước, nhưng có thể giảm 0,7% trong nửa cuối năm do hiệu ứng nền so sánh cao và khả năng điều chỉnh giá chip nhớ. Thặng dư thương mại cả năm được dự báo đạt 455,9 tỷ USD, tăng đáng kể so với mức 377,8 tỷ USD ước tính trong năm 2026.

Về tăng trưởng kinh tế, KIET dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc tăng 3,5% trong năm 2027. Đầu tư cơ sở vật chất được dự báo tăng 7%, chủ yếu nhờ các doanh nghiệp mở rộng năng lực sản xuất bán dẫn để đáp ứng nhu cầu đối với các dòng chip có giá trị gia tăng cao, trong khi tiêu dùng tư nhân tăng khoảng 2,3%.

Tuy nhiên, triển vọng giữa các ngành công nghiệp được đánh giá không đồng đều. Trong 13 ngành công nghiệp chủ lực, bán dẫn và thiết bị thông tin liên lạc được dự báo tiếp tục tăng trưởng nhờ đầu tư AI; các ngành đóng tàu và công nghệ sinh học – y tế cũng có triển vọng tích cực. Ngược lại, xuất khẩu và sản xuất ô tô, thiết bị gia dụng và dệt may có thể suy giảm do cạnh tranh từ Trung Quốc, mở rộng sản xuất ở nước ngoài và nhu cầu thị trường yếu.

KIET nhận định sự tập trung ngày càng lớn vào bán dẫn có thể khiến cơ cấu tăng trưởng của Hàn Quốc phụ thuộc nhiều hơn vào chu kỳ của ngành này. Vì vậy, bên cạnh việc duy trì lợi thế cạnh tranh trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, Hàn Quốc cần nâng cao năng lực cạnh tranh căn bản của các ngành công nghiệp truyền thống, đặc biệt là ô tô và hóa dầu, đồng thời chủ động ứng phó với những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, biến động đầu tư AI toàn cầu và tình hình địa chính trị tại Trung Đông.