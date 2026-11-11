Hàn Quốc đối phó với sử dụng AI trong thi cử

Vụ việc làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ các thiết bị công nghệ thông minh bị lợi dụng để gian lận trong môi trường giáo dục, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp kiểm soát trong hoạt động thi cử.

Theo dữ liệu thu thập từ 5.679 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn quốc cho thấy, có 1 trường trung học cơ sở và 3 trường trung học phổ thông ghi nhận học sinh sử dụng kính AI trong các kỳ thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ. Trong đó, 2 trường nằm tại thủ đô Seoul, 2 trường còn lại thuộc tỉnh Bắc Jeolla và đảo Jeju ở phía Nam.

Các thiết bị AI nhỏ gọn, khó nhận diện bị lợi dụng để gian lận. Ảnh minh hoạ: AI

Đáng chú ý, phương thức gian lận cho thấy học sinh đã chủ động tìm cách tận dụng các tính năng của thiết bị công nghệ mới để qua mặt giám thị. Trong 4 trường hợp bị phát hiện, có 3 học sinh liên tục chạm vào kính AI trong quá trình làm bài thi. Trường hợp còn lại chỉ chuyển sang sử dụng thiết bị này sau khi kỳ thi đã bắt đầu. Theo các quan chức giáo dục, giám thị đã chú ý theo dõi học sinh nói trên, sau khi nhận được thông tin cảnh báo từ một thí sinh khác.

Theo quy định hiện hành, cả 4 học sinh đều bị điểm 0 đối với bài thi có hành vi gian lận. Ngoài hình thức xử lý về kết quả học tập, 3 học sinh trung học phổ thông còn phải chịu các biện pháp kỷ luật riêng, gồm tham gia chương trình giáo dục đặc biệt trong 3 ngày, thực hiện 4 giờ phục vụ cộng đồng và đình chỉ học tập trong 5 ngày. Trong khi đó, học sinh trung học cơ sở không bị áp dụng hình thức kỷ luật chính thức, nhưng được yêu cầu tham gia các hoạt động tình nguyện trong trường.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc nhận định sự xuất hiện ngày càng phổ biến của các thiết bị tích hợp AI đặt ra những thách thức mới đối với công tác quản lý và bảo đảm tính công bằng trong thi cử. Khác với các phương tiện gian lận truyền thống, kính AI có thiết kế tương đối giống kính thông thường, có thể được sử dụng ngay trong quá trình làm bài mà không dễ phát hiện.

Một số thiết bị còn được tích hợp camera, micro, khả năng kết nối Internet và các công cụ hỗ trợ AI, cho phép người dùng tiếp nhận hoặc xử lý thông tin thông qua những thao tác kín đáo.

Trước thực tế này, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ xây dựng và phổ biến các tài liệu hướng dẫn dành cho học sinh, trong đó nêu cụ thể những trường hợp gian lận đã được phát hiện, giúp các em nhận thức rõ hơn về những hành vi vi phạm quy chế thi. Đồng thời, bộ sẽ cung cấp hướng dẫn cho các cơ sở giáo dục nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng kính AI và các thiết bị công nghệ tương tự với mục đích gian lận.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng sẽ phối hợp với các sở giáo dục địa phương và Viện Nghiên cứu Chương trình và Đánh giá Hàn Quốc (KICE) xây dựng các biện pháp phòng ngừa, tăng cường giám sát và kiểm soát thiết bị công nghệ trong phòng thi.

Đáng chú ý, những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang chuẩn bị tổ chức Kỳ thi năng lực học thuật đại học (CSAT) năm 2026, dự kiến vào ngày 19.11. Đây là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với học sinh nước này, được xem là một trong những căn cứ chủ yếu quyết định cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học.

Do tính cạnh tranh cao, mọi hành vi gian lận đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của những thí sinh nghiêm túc và làm suy giảm niềm tin vào tính công bằng của hệ thống tuyển sinh.

Trước nguy cơ kính AI có thể được sử dụng để gian lận trong kỳ thi quy mô lớn này, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã công bố các biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn. Theo đó, thí sinh bị phát hiện gian lận trong kỳ thi CSAT bằng kính AI có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự và bị cấm tham dự kỳ thi trong 3 năm, thay vì thời hạn một năm như quy định hiện hành.

Việc tăng mức xử phạt thể hiện quyết tâm của Hàn Quốc trong bảo đảm tính công bằng, minh bạch của các kỳ thi, nhất là trước nguy cơ các thiết bị AI nhỏ gọn, khó nhận diện bị lợi dụng để gian lận, gây thêm khó khăn cho công tác giám sát.

Thực tế này đòi hỏi các cơ sở giáo dục Hàn Quốc tăng cường kiểm soát thiết bị công nghệ trong phòng thi, đồng thời chú trọng giáo dục ý thức trung thực và trách nhiệm của học sinh. Trong bối cảnh AI ngày càng phát triển, bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong thi cử đang trở thành thách thức mới đối với ngành giáo dục.