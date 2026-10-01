Hàn Quốc đối mặt với tỷ lệ tuyển dụng người trẻ xuống mức kỷ lục

Một cuộc khảo sát do Liên đoàn Doanh nghiệp Hàn Quốc thực hiện vào ngày 29/9 cho thấy, 81% người trẻ dự đoán các doanh nghiệp sẽ cắt giảm tuyển dụng nếu độ tuổi nghỉ hưu được kéo dài. Con số này tăng 10,2% so với mức 70,8% người có cùng quan điểm trong cuộc khảo sát năm ngoái.

Có 62,9% người tham gia khảo sát đánh giá thị trường việc làm hiện tại là khó khăn, trong khi 57,0% dự báo rằng hoạt động tuyển dụng nhân sự mới trong năm tới sẽ giảm so với năm nay. Các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khan hiếm việc làm được nhắc đến với tỷ lệ tương đương nhau, gồm: Xu hướng ưu tiên tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm, các doanh nghiệp cắt giảm quy mô tuyển dụng, và nhu cầu nhân lực sụt giảm do việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, cuộc khảo sát này phản ánh nhận định của giới trẻ trong độ tuổi từ 20 đến 34, chứ không phải là kế hoạch tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp, hay tác động cụ thể của việc kéo dài độ tuổi nghỉ hưu đối với vấn đề việc làm.

Do đó, kết quả này cần được hiểu là 81% người trẻ tham gia khảo sát dự đoán sẽ có sự sụt giảm trong tuyển dụng, chứ không phải việc kéo dài độ tuổi nghỉ hưu sẽ thực sự làm giảm 81% số lượng tuyển dụng mới.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, nhóm đối tượng tham gia hai cuộc khảo sát này không hoàn toàn giống nhau. Trong khi cuộc khảo sát năm ngoái tập trung cụ thể vào nhóm "thanh niên thất nghiệp", thì cuộc khảo sát gần đây bao gồm cả những người đang tìm việc lẫn những người đã có việc làm trong độ tuổi từ 20 đến 34. Do đó, thay vì quy toàn bộ mức tăng 10,2% này cho riêng vấn đề tranh luận về độ tuổi nghỉ hưu, kết quả khảo sát nên được xem là dấu hiệu cho thấy, xu hướng lo lắng chung đang gia tăng trong giới trẻ.

Những người trẻ dự báo, tình trạng sụt giảm tuyển dụng mới do việc kéo dài độ tuổi nghỉ hưu đã xác định các tập đoàn lớn là nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Các tập đoàn lớn đứng đầu danh sách những nhà tuyển dụng dự kiến ​​sẽ cắt giảm mạnh nhất việc tuyển dụng mới, với tỷ lệ 31,6%. Tiếp theo là các cơ quan nhà nước (29,9%), doanh nghiệp quy mô vừa (22,7%) và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (15,8%).

Những kết quả này rất đáng chú ý, vì các nhóm được đề cập phần lớn trùng khớp với những loại hình doanh nghiệp mà giới trẻ ưu tiên lựa chọn khi tìm việc. Khi được hỏi về quy mô hoặc loại hình công ty mà họ cân nhắc làm việc, 30,2% người tham gia khảo sát chọn "cơ quan nhà nước hoặc tổ chức công", trong khi 29,3% chọn "tập đoàn lớn hoặc doanh nghiệp quy mô vừa".

Điều này cho thấy, giới trẻ đang lo ngại về khả năng sụt giảm tuyển dụng, đặc biệt là tại khu vực công và các công ty lớn hoặc quy mô vừa (những nơi họ thường ưu tiên)—do tác động của việc kéo dài độ tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ rằng, những quan điểm này phản ánh kỳ vọng của giới trẻ chứ không phải kế hoạch quản lý nhân sự thực tế của các công ty cụ thể.

62,9% người trẻ cho rằng, "thị trường việc làm rất khắc nghiệt"… Chịu áp lực từ việc ưu tiên tuyển dụng người có kinh nghiệm, cắt giảm quy mô tuyển dụng và sự phát triển của AI. Ẩn sau những lo ngại về việc tăng tuổi nghỉ hưu là nhận định của giới trẻ rằng, thị trường việc làm hiện nay đang rất khó khăn.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đang mở rộng các biện pháp hỗ trợ việc làm cho thanh niên. Kế hoạch ngân sách năm 2027 của Bộ Việc làm và Lao động dành 3.300 tỷ won (khoảng gần 63.000 tỷ đồng) cho các sáng kiến ​​hỗ trợ thanh niên, bao gồm hỗ trợ tìm việc làm lần đầu, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho các vị trí mới bắt đầu trong lĩnh vực AI và các chương trình trải nghiệm làm việc. Tuy nhiên, do đây là đề xuất ngân sách của Chính phủ, không có mối liên hệ nhân quả trực tiếp nào được xác lập giữa kế hoạch này và kết quả khảo sát do Liên đoàn Doanh nghiệp Hàn Quốc (KEF) thực hiện.

Nỗi lo ngại về việc làm của giới trẻ cũng được thể hiện rõ qua nhận định của họ về thị trường lao động trong năm tới, khi 57% thanh niên Hàn dự báo tình hình tuyển dụng sẽ giảm so với năm nay. Bất chấp những thách thức của thị trường lao động, mức lương vẫn là yếu tố quan trọng nhất đối với giới trẻ khi lựa chọn công việc, theo sau là sự ổn định.

Trong cuộc khảo sát cho phép chọn nhiều phương án về tiêu chí lựa chọn nơi làm việc, "mức lương" đứng đầu, với tỷ lệ 66,6%. Tiếp theo là "sự ổn định việc làm" (46,0%) và "sự phù hợp của công việc hoặc tính liên quan đến chuyên ngành học" (34,7%).

Khoảng cách chênh lệch giữa yếu tố mức lương và sự ổn định việc làm là 20,6%. Kết quả khảo sát cho thấy, trong bối cảnh lo ngại cao độ về thị trường việc làm, giới trẻ không chỉ chú trọng đến mức đãi ngộ mà còn quan tâm đến tính ổn định lâu dài của công việc.

Sự lựa chọn về loại hình đơn vị tuyển dụng cũng cho thấy, sự phân hóa tương tự giữa khối cơ quan nhà nước/tổ chức công và các doanh nghiệp quy mô lớn/vừa, tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt tùy thuộc vào khu vực sinh sống của người tham gia khảo sát. Điều này cho thấy, nhận thức của giới trẻ về các loại hình công việc và đơn vị tuyển dụng mong muốn có sự khác biệt tùy theo khu vực sinh sống.