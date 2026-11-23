Thông tin cá nhân của hơn 1,52 triệu khách hàng, đại diện doanh nghiệp và nhân viên liên quan đến Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) đã bị đánh cắp trong một vụ tấn công mạng nhằm vào hai hệ thống dịch vụ của tập đoàn.

Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân và trách nhiệm của đơn vị quản lý dữ liệu.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, KEPCO xác nhận thông tin của 650.487 người sử dụng nền tảng dịch vụ khách hàng KEPCO ON và 869.761 người dùng hệ thống mua sắm điện tử (SRM) bị ảnh hưởng. Trong số người dùng hệ thống SRM có 426.827 đại diện doanh nghiệp và 442.934 nhân viên của KEPCO cùng các công ty đối tác.

Đối với nền tảng KEPCO ON, các thông tin bị đánh cắp gồm mã số khách hàng, họ tên, số đăng ký cư trú hoặc số đăng ký người nước ngoài, số điện thoại, địa chỉ, tên ngân hàng, số tài khoản, thông tin thẻ thanh toán và dữ liệu hóa đơn tiền điện. Trong khi đó, hệ thống SRM để lộ thông tin của đại diện doanh nghiệp và nhân viên, gồm họ tên, mã số nhân viên, đơn vị công tác, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại liên hệ.

KEPCO cho biết nhận được thư điện tử từ đối tượng tấn công mạng vào ngày 19/11, thông báo đã đánh cắp dữ liệu. Sau khi kiểm tra các dữ liệu mẫu do đối tượng này cung cấp ngày 20/11, tập đoàn đã chặn truy cập từ các địa chỉ IP bên ngoài và đình chỉ hoạt động những dịch vụ liên quan. KEPCO đồng thời phối hợp với Cơ quan Tình báo quốc gia, các cơ quan chức năng và chuyên gia bên ngoài để điều tra vụ việc.

Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân Hàn Quốc cho biết đã tiếp nhận báo cáo sự cố từ KEPCO vào khoảng 18h ngày 22/11 và triển khai điều tra từ ngày 23/11. Cơ quan này sẽ tiến hành kiểm tra tại chỗ, yêu cầu cung cấp tài liệu để xác định nguyên nhân, quy mô thiệt hại và việc tuân thủ các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời cho biết sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Đáng chú ý, đây là vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn thứ hai được KEPCO công bố trong khoảng một tháng. Sự cố trước đó ảnh hưởng đến 35.528 người, gồm nhân viên đương nhiệm, cựu nhân viên và người lao động tại các công ty đối tác. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành KEPCO Kim Dong-cheol đã xin lỗi, đồng thời cam kết điều tra toàn diện nguyên nhân và cải thiện hệ thống bảo mật thông tin.