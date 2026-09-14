Hàn Quốc điều tra 41 doanh nghiệp bị nghi trốn thuế khoảng 1.000 tỷ won

Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS) ngày 14/9 cho biết đã tiến hành điều tra thuế đối với 41 doanh nghiệp bị nghi có hành vi trốn thuế với tổng số tiền khoảng 1.000 tỷ won (khoảng 720 triệu USD), trong bối cảnh Chính phủ tăng cường kiểm soát các hành vi thao túng giá và trốn thuế trước kỳ nghỉ Chuseok.

Trong số này có 38 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực nông sản, thực phẩm chế biến và chuỗi nhà hàng, cùng 3 doanh nghiệp nền tảng kinh doanh hàng tiêu dùng như thời trang và phụ kiện. NTS cho biết các doanh nghiệp bị điều tra bị nghi đã chuyển phần chi phí gia tăng cho người tiêu dùng thông qua tăng giá, đồng thời sử dụng các phương thức như lập hóa đơn thuế giả hoặc khai khống chi phí để giảm lợi nhuận chịu thuế.

Đáng chú ý, Woowa Brothers, doanh nghiệp vận hành nền tảng giao đồ ăn Baemin, bị nghi sử dụng cấu trúc giao dịch phức tạp để chuyển lợi nhuận thu được tại Hàn Quốc sang công ty mẹ ở nước ngoài, qua đó né tránh nghĩa vụ thuế khấu trừ tại Hàn Quốc. NTS ước tính nếu thực hiện theo thủ tục phân phối lợi nhuận thông thường, số thuế liên quan có thể lên tới hơn 100 tỷ won.

Woowa Brothers cũng bị nghi cung cấp miễn phí dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho các công ty liên quan ở nước ngoài và sau đó khấu trừ không đúng quy định thuế đầu vào giá trị gia tăng. Doanh nghiệp cho biết không thể xác nhận thông tin và đề nghị liên hệ NTS để biết thêm chi tiết.

Ngoài trường hợp trên, NTS phát hiện một số doanh nghiệp thực phẩm bị nghi chuyển lợi nhuận cho các công ty có liên quan đến gia đình chủ doanh nghiệp thông qua việc trả phí dịch vụ quá cao, chi hộ tiền thuê kho hoặc chuyển các khoản tiền lớn ra nước ngoài dưới danh nghĩa đầu tư. Một số doanh nghiệp nhượng quyền cũng bị nghi sử dụng chi phí hỗ trợ cửa hàng để che giấu các khoản chi tiêu cá nhân của chủ doanh nghiệp.

NTS cho biết một doanh nghiệp sản xuất trứng bị phát hiện vừa tham gia thỏa thuận với các doanh nghiệp khác để nâng giá bán, vừa có dấu hiệu trốn thuế hàng chục tỷ won. Doanh nghiệp này bị nghi yêu cầu đối tác giao dịch không xuất hóa đơn, nhận tiền bán hàng vào tài khoản không đăng ký kinh doanh và bán gà con cho pháp nhân do người thân điều hành với giá thấp hơn thị trường nhằm chuyển lợi nhuận.

NTS cho biết sẽ tập trung kiểm tra tính hợp lý của chi phí sản xuất được sử dụng làm căn cứ tăng giá, tính minh bạch trong giao dịch với đối tác và quá trình hình thành tài sản của các gia đình chủ doanh nghiệp có dấu hiệu tích lũy tài sản thông qua việc rút vốn khỏi doanh nghiệp.

Cuộc điều tra được tiến hành trước kỳ nghỉ Chuseok, thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao, trong bối cảnh cơ quan chức năng Hàn Quốc tăng cường giám sát các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, thao túng giá và trốn thuế nhằm hạn chế gánh nặng chi phí đối với người tiêu dùng.