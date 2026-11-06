Hàn Quốc điều lực lượng tới gần eo biển Hormuz để bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz

Ngày 5-11, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo sẽ triển khai máy bay tuần tra biển cùng đội xử lý vật liệu nổ tới vùng biển gần eo biển Hormuz trong khuôn khổ nhiệm vụ bảo đảm tuyến hàng hải luôn thông suốt.

Hàn Quốc cho biết quyết định này không đồng nghĩa với việc Seoul tham gia các hoạt động quân sự liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Chính phủ Hàn Quốc khẳng định mục tiêu chính là bảo vệ công dân, tàu thuyền thương mại và lợi ích kinh tế của nước này.

Kế hoạch mới mở rộng phạm vi hoạt động của Đơn vị chống cướp biển Cheonghae, lực lượng hiện đang làm nhiệm vụ bảo vệ tàu thương mại tại vùng Vịnh Aden ngoài khơi Somalia.

Lực lượng được tăng cường sẽ bao gồm một tàu khu trục, máy bay tuần tra biển P-8, đội xử lý bom mìn, tàu mặt nước không người lái, phương tiện lặn không người lái và các thiết bị điều khiển từ xa phục vụ hoạt động rà phá dưới nước.

Việc kéo dài và mở rộng nhiệm vụ của đơn vị Cheonghae, hiện được phê chuẩn hoạt động đến hết năm nay, sẽ cần sự chấp thuận của Quốc hội Hàn Quốc.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh lực lượng này sẽ hoạt động độc lập và không tham gia các chiến dịch tác chiến của đồng minh.

Theo kế hoạch, phạm vi hoạt động chỉ giới hạn tại các vùng biển quốc tế phía Nam Oman. Máy bay tuần tra của Hàn Quốc cũng không được phép theo dõi hoặc nhắm mục tiêu vào lãnh thổ, lãnh hải hay khu vực bên trong eo biển Hormuz của Iran.

Tổng thống Lee Jae Myung từng khẳng định Hàn Quốc sẽ không triển khai lực lượng theo cách có thể dẫn tới sự can dự quân sự trực tiếp vào xung đột.

Ông nhấn mạnh Seoul vẫn duy trì nguyên tắc không tham chiến và không can thiệp quân sự.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải chiến lược dầu mỏ. Những tuần gần đây liên tiếp ghi nhận các vụ cháy tàu chở dầu và sự cố an ninh hàng hải tại khu vực, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đứt gãy nguồn cung năng lượng thế giới.

Trước đó, Iran, Tehran đã cảnh báo Hàn Quốc không nên tham gia bất kỳ hoạt động nào mà nước này cho là có thể ảnh hưởng tới an ninh tại eo biển Hormuz.

Theo Al Arabiya, France24