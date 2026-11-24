Theo hãng thông tấn Yonhap, Phó Cố vấn An ninh quốc gia thứ hai Lim Woong-soon được đề cử giữ chức Ngoại trưởng, thay ông Cho Hyun. Cựu nghị sĩ Hong Ihk-pyo được lựa chọn cho vị trí Bộ trưởng Thống nhất, thay ông Chung Dong-young; nghị sĩ Han Jun-ho thuộc đảng Dân chủ cầm quyền được đề cử làm Bộ trưởng Nội vụ và An toàn; trong khi người phát ngôn cấp cao của Phủ Tổng thống Kang Yu-jung được đề cử làm Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đáng chú ý, cựu Bộ trưởng Tư pháp Kang Kum-sil được đề cử làm Giám đốc NIS, thay ông Lee Jong-seok. Nếu được bổ nhiệm, bà sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu cơ quan tình báo này. Trước đó, bà Kang từng là nữ Bộ trưởng Tư pháp đầu tiên của Hàn Quốc.

Phủ Tổng thống cho biết đợt điều chỉnh nhân sự nhằm tạo thêm động lực cho hoạt động điều hành đất nước, nâng cao tốc độ và hiệu quả thực thi chính sách. Cơ quan này đồng thời khẳng định những định hướng chính sách cơ bản của Seoul đối với Mỹ và Triều Tiên sẽ không thay đổi sau các quyết định nhân sự.

Được biết, việc điều chỉnh nhân sự ở các vị trí đối ngoại và an ninh diễn ra trong bối cảnh quan hệ chia sẻ thông tin tình báo giữa Seoul và Washington gặp khó khăn. Trước đó, Mỹ được cho là đã hạn chế chia sẻ một số thông tin tình báo nhạy cảm với Hàn Quốc sau khi Bộ trưởng Thống nhất sắp mãn nhiệm Chung Dong-young công khai thông tin về một cơ sở hạt nhân nghi liên quan đến hoạt động làm giàu urani của Triều Tiên tại Kusong hồi tháng 3.

Ông Lim Woong-soon là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, từng công tác tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Washington và đảm nhiệm nhiều vị trí ngoại giao ở nước ngoài. Theo Yonhap, kinh nghiệm làm việc với Mỹ và các vấn đề liên quan đến Triều Tiên là một trong những yếu tố được Phủ Tổng thống nhấn mạnh khi giới thiệu ứng viên này.

Các ứng viên được đề cử sẽ phải tham dự các phiên điều trần tại Quốc hội Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo quy định được truyền thông Hàn Quốc dẫn lại, việc bổ nhiệm các vị trí này không phụ thuộc vào một cuộc bỏ phiếu phê chuẩn của Quốc hội.