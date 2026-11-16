Hàn Quốc đề xuất sáng kiến hợp tác AI và công nghiệp văn hóa với ASEAN ​

Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 27. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Đồng thời thúc đẩy hợp tác thương mại và an ninh. Động thái này nhằm mở rộng quan hệ Hàn Quốc – ASEAN sang các lĩnh vực công nghệ và công nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 16/11, phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Hàn Quốc – ASEAN lần thứ 27 ở Manila, Philippines, Tổng thống Lee Jae Myung đề xuất Sáng kiến Đối tác AI Hàn Quốc – ASEAN và Sáng kiến Công nghiệp văn hóa, sáng tạo Hàn Quốc – ASEAN.

Ông khẳng định Seoul sẽ thúc đẩy chia sẻ lợi ích từ tiến bộ AI, đồng thời hỗ trợ phát huy sức sáng tạo của thanh niên ASEAN, biến tiềm năng văn hóa thành những cơ hội mới.

Về kinh tế, ông Lee Jae Myung cho biết đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do Hàn Quốc – ASEAN (AKFTA) đã bắt đầu. Hai bên hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại thường niên lên 300 tỷ USD vào năm 2029, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ đối thoại.

Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 204,7 tỷ USD. Các nội dung đàm phán nâng cấp hiệp định tập trung vào 13 lĩnh vực, trong đó có kinh tế số, khoáng sản thiết yếu, chuỗi cung ứng và sở hữu trí tuệ, nhằm thích ứng với môi trường thương mại toàn cầu đang thay đổi.

Về an ninh, Tổng thống Lee Jae Myung đánh giá hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia là một kết quả cụ thể trong triển khai Tầm nhìn Đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc – ASEAN được ông đề xuất năm 2025.

Ông cho biết các dự án phối hợp đầu tiên giữa lực lượng cảnh sát và cảnh sát biển hai bên đã được triển khai, hướng tới bảo vệ an toàn cho người dân cả trên không gian mạng và trên biển. Trước đó, Hàn Quốc và ASEAN đã thúc đẩy phối hợp điều tra thông qua Cảnh sát ASEAN (ASEANAPOL), tập trung đấu tranh với các mạng lưới lừa đảo trực tuyến và tội phạm xuyên quốc gia.

Nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của ASEAN trong cấu trúc hợp tác khu vực, ông Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và sẽ là đối tác hành động tin cậy trong hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.