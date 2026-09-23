Hàn quốc đề xuất nới lỏng trừng phạt Triều Tiên để đổi lấy đóng băng hạt nhân

Trong cuộc phỏng vấn với New York Times được công bố ngày 22/9, Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng có thể cân nhắc một thỏa thuận trong đó các biện pháp trừng phạt Triều Tiên được nới lỏng để đổi lấy việc Bình Nhưỡng dừng phát triển thêm vũ khí hạt nhân và công nghệ ICBM. Reuters dẫn lại nội dung cuộc phỏng vấn cho biết ông Lee đánh giá các biện pháp trừng phạt hiện nay không đạt hiệu quả như mong muốn.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 22/9, Tổng thống Lee tiếp tục đề xuất cách tiếp cận theo từng giai đoạn, bắt đầu bằng việc ngăn chặn các bước phát triển mới, sau đó tiến tới cắt giảm năng lực hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, trước khi hướng tới mục tiêu cuối cùng là một Bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân.

Ông Lee đồng thời kêu gọi sớm nối lại đối thoại Mỹ-Triều Tiên, cho rằng đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng cần được khôi phục để tạo nền tảng cho việc chấm dứt tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật trên Bán đảo Triều Tiên và chuyển sang một cơ chế hòa bình lâu dài.

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định Seoul sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu chung sống hòa bình với Triều Tiên, tôn trọng hệ thống của Bình Nhưỡng và thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực có thể. Ông cũng đề cập khả năng tăng cường hợp tác liên Triều trong các vấn đề như y tế, ứng phó thảm họa và biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách nối lại tiếp xúc với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Tổng thống Lee Jae Myung cho biết Seoul mong muốn thúc đẩy một cuộc đối thoại mới giữa Washington và Bình Nhưỡng, coi đây là một phần trong nỗ lực xây dựng cơ chế hòa bình và ổn định lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.