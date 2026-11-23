Theo hãng thông tấn Yonhap, trong chuyến thăm Nhật Bản từ ngày 23 đến 25/11, ông Cho Jeong-sik dự kiến gặp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, Chủ tịch Hạ viện Eisuke Mori và Chủ tịch Thượng viện Masakazu Sekiguchi.

Tại các cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc dự kiến đề xuất nối lại cơ chế “Đối thoại tương lai giữa Quốc hội Hàn Quốc và Nhật Bản”. Đây là diễn đàn trao đổi giữa hai cơ quan lập pháp, lần gần nhất được tổ chức vào năm 2018. Seoul muốn khôi phục cơ chế này, đồng thời đề xuất tổ chức kỳ đối thoại tiếp theo tại Hàn Quốc nhằm duy trì các kênh liên lạc thường xuyên giữa nghị viện hai nước.

Chuyến thăm được thực hiện sau khi lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản nối lại hoạt động ngoại giao con thoi. Theo Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, ông Cho muốn mở rộng đà trao đổi giữa lãnh đạo hai nước sang lĩnh vực ngoại giao nghị viện, qua đó tăng cường đối thoại và hợp tác ở nhiều cấp độ.

Bên cạnh nội dung ngoại giao, hợp tác kinh tế và công nghệ cũng nằm trong chương trình làm việc. Ông Cho dự kiến tổ chức cuộc gặp với đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Nhật Bản để lắng nghe những khó khăn, kiến nghị trong quá trình kinh doanh. Các lĩnh vực được quan tâm gồm bán dẫn, pin, năng lượng và trí tuệ nhân tạo (AI).

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cũng có kế hoạch thăm phòng thí nghiệm đóng gói bán dẫn tiên tiến của Samsung Electronics tại Nhật Bản. Những hoạt động này nhằm thúc đẩy hợp tác trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hoạt động tại thị trường Nhật Bản

Sau chặng dừng chân tại Nhật Bản, ông Cho Jeong-sik sẽ tiếp tục thăm Australia và tham dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước MIKTA lần thứ 12 tại Canberra ngày 27/11. Chuyến công du kéo dài 7 ngày, từ 23 đến 29/11, tập trung vào mở rộng hợp tác nghị viện và thúc đẩy hợp tác kinh tế với các đối tác.