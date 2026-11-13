Hàn Quốc đề xuất ngân sách để phát hiện hành vi gian lận bằng kính AI

Chính phủ Hàn Quốc đang tăng cường các nỗ lực nhằm ngăn chặn hành vi gian lận sử dụng kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Mối lo ngại này không chỉ giới hạn ở kỳ thi tuyển sinh đại học hằng năm mà còn lan sang các kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia, khi ngay cả những thí sinh đạt điểm cao cũng bị nghi ngờ có hành vi gian lận.

Đề xuất này được đưa ra sau khi tình trạng sử dụng các thiết bị công nghệ cao để gian lận ngày càng gia tăng, thu hút sự chú ý trong một đợt thanh tra của Quốc hội Hàn Quốc gần đây.

Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRDKorea), đơn vị giám sát các kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia đã ước tính khoản kinh phí cần thiết để triển khai các thiết bị phát hiện gian lận cũng như bố trí thêm nhân sự giám sát.

Tính đến cuối tháng Mười, đã có 6 trường hợp gian lận ở Hàn Quốc sử dụng kính thông minh bị phát hiện trong các kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia diễn ra trong năm nay.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng cảnh báo rằng, những thí sinh bị phát hiện sử dụng kính thông minh để gian lận trong kỳ thi năng lực học tập đại học (CSAT) có thể bị cấm tham gia thi trong thời hạn lên đến ba năm và phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.

Trong khi đó, những nghi vấn gian lận liên quan đến việc sử dụng kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) liên tục xuất hiện trong các kỳ thi quốc gia ở Hàn Quốc, làm dấy lên yêu cầu cải tổ các phương thức thi cử truyền thống trên giấy cũng như hệ thống giám sát thi. Tuy nhiên, cũng có những lo ngại về tình trạng cáo buộc gian lận tràn lan, đặc biệt là nhắm vào các thí sinh đạt điểm cao mà không có bằng chứng xác thực về hành vi sai phạm.