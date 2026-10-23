Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Trạm gác của quân đội Triều Tiên (phía trên) và Hàn Quốc (phía dưới) được nhìn từ khu vực biên giới liên Triều ở thành phố Paju (Hàn Quốc) ngày 27/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Quốc phòng Kim Hong Cheol cho biết giữa hai miền vẫn tồn tại những cách hiểu khác nhau về Đường phân giới quân sự (MDL).

Theo ông Kim, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chính thức đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán quân sự liên Triều với phía Triều Tiên để cùng xác minh vị trí của đường MDL trên bộ, khôi phục các tuyến liên lạc quân sự và thảo luận những biện pháp ngăn ngừa các vụ va chạm ngoài ý muốn dọc khu vực biên giới.

Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh vấn đề xác định chính xác vị trí đường ranh giới vẫn là một trong những nội dung còn tồn tại bất đồng giữa hai bên.

Phía Hàn Quốc cho rằng việc xác minh thực địa và khôi phục cơ chế liên lạc quân sự sẽ góp phần giảm nguy cơ xảy ra các sự cố ngoài ý muốn tại khu vực biên giới vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro an ninh.

Bên cạnh khuôn khổ đối thoại song phương, Seoul cũng để ngỏ khả năng tiến hành cơ chế tham vấn ba bên với sự tham gia của Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc (UNC), cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và thực thi Hiệp định đình chiến tại khu vực biên giới Hàn-Triều.

Thứ trưởng Kim Hong Cheol nhấn mạnh nếu cần thiết, một cuộc họp ba bên có sự tham gia của UNC hoàn toàn có thể được xem xét. Ông cũng kỳ vọng Triều Tiên sẽ có phản hồi tích cực đối với đề xuất đối thoại mới của Hàn Quốc.

Động thái của Seoul diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên gia tăng sau vụ nổ mìn trong DMZ vào tháng Chín vừa qua, đồng thời các vấn đề liên quan đến an ninh biên giới và nguy cơ xung đột ngoài ý muốn tiếp tục là mối quan tâm của cả hai bên.

Trong khi đó, giới chuyên gia đánh giá triển vọng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong thời gian tới còn hạn chế.

Trong cuộc thảo luận trên podcast do ông Victor Cha, chuyên gia về Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), chủ trì và công bố ngày 22/10, bà Jenny Town, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Stimson, nhận định vấn đề cốt lõi không chỉ là Bình Nhưỡng có sẵn sàng đối thoại hay không, mà còn là Washington có chấp nhận điều chỉnh những chính sách mà Triều Tiên coi là thù địch hay không. Bà đánh giá khả năng diễn ra cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo ở mức dưới 50%.

Cùng tham gia thảo luận, ông Ankit Panda, chuyên gia về chính sách hạt nhân tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nhận định khả năng tổ chức thượng đỉnh bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc vào tháng tới còn thấp hơn, dưới 10%.

Tuy nhiên, ông Panda cho rằng vẫn còn cơ hội để hai nhà lãnh đạo gặp nhau trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Trump kết thúc.

Theo ông, bài phát biểu Thông điệp Liên bang tiếp theo của Tổng thống Mỹ có thể tạo cơ hội để Washington công khai xác định cách tiếp cận mới đối với Triều Tiên.

Tổng thống Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn nối lại tiếp xúc với ông Kim Jong Un, đồng thời nhắc đến mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa hai người. Điều này làm dấy lên suy đoán về khả năng hai nhà lãnh đạo gặp nhau trong chuyến thăm Trung Quốc dự kiến vào tháng tới.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, hai nhà lãnh đạo đã gặp trực tiếp 3 lần: tại Singapore tháng 6/2018, Hà Nội tháng 2/2019 và làng đình chiến Panmunjom ở biên giới liên Triều tháng 6/2019./.