Hàn Quốc đề xuất đàm phán với Triều Tiên về đường phân giới trong bối cảnh căng thẳng tại DMZ

Ông Chung đưa ra đề xuất trên sau khi quân đội Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên liên quan đến vụ nổ mìn ngày 21/9 ở phía Hàn Quốc của Đường phân giới quân sự (MDL) ngăn cách hai miền. Vụ việc khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng.

Ông Chung nói với các phóng viên: “Nguyên nhân gốc rễ của sự việc này cuối cùng nằm ở vấn đề đường ranh giới đình chiến, tức Đường phân giới quân sự”. Ông đã rút ngắn chuyến công tác châu Âu và trở về Hàn Quốc ngày 1/10 để xử lý những hệ quả từ vụ nổ mìn. Ông nói thêm: “Tôi, với tư cách Bộ trưởng Thống nhất, đề xuất với phía Triều Tiên rằng chúng ta nên gặp nhau ngay bây giờ và trao đổi. Ít nhất, chúng ta nên bắt đầu liên lạc, xác minh Đường phân giới quân sự và tiến hành khảo sát lại đường phân giới”. Ông đồng thời cho rằng tình trạng đường phân giới ngày càng khó nhận diện là một trong những yếu tố chính dẫn đến vụ nổ mìn.

Bộ trưởng Chung cũng cảnh báo không nên nối lại hoạt động phát loa tuyên truyền nhằm vào Triều Tiên dọc biên giới để đáp trả vụ nổ, cho rằng đây sẽ là hành động “vô trách nhiệm và nguy hiểm”.

Ông Chung nhắc lại rằng Seoul không có ý định đối đầu với Bình Nhưỡng, đồng thời cho rằng hai miền cần ngồi lại với nhau để mở đường cho việc chung sống hòa bình.

Sau khi Hiệp định đình chiến được ký kết năm 1953, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) và quân đội Triều Tiên đã lắp đặt 1.292 cột mốc dọc Đường phân giới quân sự để đánh dấu đường ranh giới đình chiến. Tuy nhiên, hiện chỉ còn khoảng 200 cột mốc còn nguyên vẹn, do nhiều cột đã xuống cấp theo thời gian vì tác động của thời tiết và thiếu bảo dưỡng.