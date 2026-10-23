Hàn Quốc đề xuất đàm phán với Triều Tiên về đường phân giới quân sự trên bộ

Hình ảnh do Hàn Quốc công bố, được chụp ngày 22/10, cho thấy binh lính Triều Tiên đang thực hiện một nhiệm vụ dường như là xây dựng các con đường và hàng rào chiến thuật gần khu vực biên giới. (Nguồn: Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, phát biểu tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Hong Cheol cho biết, nước này và Triều Tiên vẫn có cách hiểu khác nhau về Đường Ranh giới quân sự (MDL), đường phân định hai nước.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chính thức đề xuất tiến hành đàm phán quân sự với phía Triều Tiên để cùng xác minh vị trí đường ranh giới trên đất liền, khôi phục các đường dây liên lạc quân sự và thảo luận biện pháp ngăn ngừa đụng độ ngoài ý muốn dọc biên giới.

Theo ông Kim, hai bên cũng có thể xem xét tổ chức đối thoại ba bên với sự tham gia của Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc (UNC), cơ quan giám sát và thực thi Hiệp định đình chiến tại khu vực biên giới. Seoul bày tỏ hy vọng Bình Nhưỡng sẽ phản hồi tích cực.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền gia tăng sau vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ) ngày 21/9, khiến ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Seoul cáo buộc Triều Tiên chịu trách nhiệm về vụ việc, trong khi Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc và tuyên bố sẽ có hành động quân sự tại khu vực biên giới nếu cần thiết.

Thứ trưởng Quốc phòng Kim Hong Cheol cảnh báo, nguy cơ đụng độ có thể tiếp tục gia tăng nếu binh sĩ hai bên hoạt động tại khu vực biên giới dựa trên những cách hiểu khác nhau về đường phân định. Ông kêu gọi áp dụng các biện pháp đặc biệt để giải quyết vấn đề, nhấn mạnh hậu quả sẽ không chỉ giới hạn ở một bên.

Theo quan chức Hàn Quốc, các hoạt động gia tăng gần đây của Triều Tiên tại khu vực biên giới, cùng những thông điệp cảnh báo và phát súng cảnh cáo từ phía Hàn Quốc, đều gắn trực tiếp với tình hình hiện nay.

Seoul từng đưa ra đề xuất tương tự về đối thoại giữa các quan chức quân sự cấp cao nhằm thảo luận vấn đề phân định biên giới vào năm ngoái, nhưng Bình Nhưỡng chưa phản hồi.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Seoul đã thông báo trước với UNC về kế hoạch đề xuất đàm phán quân sự, theo đúng quy trình. Trong tuyên bố đưa ra ngay sau thông báo của Hàn Quốc, UNC tái khẳng định cam kết duy trì Hiệp định đình chiến, đồng thời giảm nguy cơ tính toán sai lầm và leo thang ngoài ý muốn dọc MDL.

UNC không xác nhận liệu cơ quan này đã liên hệ với phía Triều Tiên về đề xuất đối thoại của Seoul hay chưa. Hiện UNC vẫn duy trì đường dây nóng, thường được gọi là “điện thoại màu hồng”, với Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Đây là kênh liên lạc duy nhất còn lại giữa hai miền sau khi Bình Nhưỡng cắt đứt toàn bộ các đường dây liên lạc với Seoul.