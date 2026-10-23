Hàn Quốc đề xuất đàm phán với Triều Tiên về đường biên giới

“Hiện vẫn tồn tại những khác biệt trong cách xác định vị trí Đường phân giới quân sự. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đề xuất tổ chức đàm phán quân sự liên Triều với phía Triều Tiên nhằm cùng xác minh vị trí Đường phân giới quân sự trên bộ, khôi phục các đường dây liên lạc quân sự và thảo luận những biện pháp ngăn ngừa các cuộc đụng độ ngoài ý muốn dọc biên giới,” Yonhap dẫn phát biểu của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Hong Cheol trong buổi họp báo ngày 23/10.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Seoul để ngỏ khả năng tổ chức đối thoại ba bên với sự tham gia của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC), lực lượng giám sát việc thực thi Hiệp định đình chiến Triều Tiên.

“Nếu cần thiết, chúng tôi cũng có thể tổ chức một cuộc họp ba bên với sự tham gia của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc. Chúng tôi mong đợi phản hồi tích cực từ phía Triều Tiên,” ông Kim nói.

“Tháng 11 năm ngoái, chúng tôi cũng đã đề xuất tổ chức đàm phán quân sự nhằm giải quyết những khác biệt trong cách xác định Đường phân giới quân sự, nhưng phía Triều Tiên không phản hồi,” Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết thêm.

Triều Tiên chưa đưa ra phản hồi về đề xuất đàm phán của Hàn Quốc.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Hong Cheol phát biểu tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Seoul ngày 23/10. Ảnh: Yonhap.

Trước đó, ngày 21/10, bà Kim Yo Jong, Trưởng ban thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và là em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, đã thị sát khu vực biên giới.

“Khu vực biên giới đã được phong tỏa rõ ràng và củng cố thành một tuyến phòng thủ kiên cố hơn trước rất nhiều. Điều này chứng minh rằng những sai lầm suốt một thời gian dài đang được sửa chữa, đồng thời an ninh hiện tại và tương lai của Triều Tiên đang được bảo đảm ở một mức độ cao hơn,” KCNA dẫn lời bà Kim Yo Jong.

“Nếu đường biên giới được củng cố vững chắc, nguy cơ xảy ra xung đột quân sự tại khu vực này chắc chắn sẽ được loại bỏ,” bà chia sẻ thêm.

Bà Kim Yo Jong cũng cảnh báo rằng lực lượng biên phòng Triều Tiên sẽ “không khoan nhượng” nếu đối phương có những hành động khiêu khích vượt quá mức độ cảnh báo và gây tổn hại đến an ninh lãnh thổ.

Theo Korea Times, Hiệp định đình chiến Triều Tiên được ký ngày 27/7/1953 tại Bàn Môn Điếm, nhằm đình chỉ các hoạt động giao tranh trong Chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953). Hiệp định này thiết lập Đường phân giới quân sự (MDL) giữa hai quốc gia và Khu phi quân sự (DMZ) dọc theo đường phân giới. Sau nhiều thập kỷ, một số cột mốc đánh dấu Đường phân giới quân sự đã bị mất, dẫn đến sự khác biệt giữa Hàn Quốc và Triều Tiên trong cách xác định vị trí chính xác của đường phân giới. Những bất đồng này làm tăng nguy cơ đụng độ ngoài ý muốn tại khu vực biên giới.