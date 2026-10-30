Hàn Quốc đề xuất cấm thi 3 năm, truy tố hình sự với thí sinh dùng kính AI gian lận

Ngày 29/10, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã công bố hàng loạt biện pháp siết chặt an ninh trước thềm kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc (CSAT) – kỳ thi được coi là sự kiện giáo dục quan trọng nhất năm, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Theo quy định mới, bất kỳ thí sinh nào bị phát hiện sử dụng kính AI để gian lận sẽ bị tước quyền dự thi CSAT trong vòng 3 năm. Mức phạt này nặng hơn rất nhiều so với quy định cấm thi 1 năm hiện hành.

“Chính sách ứng phó nghiêm khắc, bao gồm kéo dài thời hạn cấm thi và đề nghị xử lý hình sự, sẽ được áp dụng thống nhất không chỉ tại CSAT mà cả các kỳ thi tuyển sinh riêng của từng trường đại học, bắt đầu ngay từ năm nay”, Bộ Giáo dục Hàn Quốc nhấn mạnh trong thông cáo.

Ảnh minh hoạ: AI

Nguy cơ vướng vòng lao lý

Bên cạnh việc tước quyền thi cử, những thí sinh vi phạm hoàn toàn có thể bị chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát để xem xét truy tố. Các tội danh có thể bị áp dụng bao gồm: Cản trở hoạt động công vụ bằng thủ đoạn gian dối hoặc Gây cản trở hoạt động kinh doanh của các cơ sở giáo dục.

Động thái siết chặt kỷ luật được giới chức Hàn Quốc đưa ra sau khi quốc gia này ghi nhận sự gia tăng đột biến của các vụ gian lận thi cử ứng dụng công nghệ cao. Chỉ riêng trong tháng 5 và tháng 6, báo chí nước này đã phanh phui 5 vụ việc liên quan đến kính thông minh AI. Cả 5 thí sinh đều bị đình chỉ thi, trong đó 3 người đã bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố để điều tra mở rộng.

Đến tháng 10, vấn nạn này tiếp tục tái diễn khi hai trường hợp nghi ngờ sử dụng kính thông minh bị giám thị phát hiện tại kỳ thi của Đại học Quốc gia Seoul và Đại học Yonsei. Từ tháng 7, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã chính thức điền tên kính AI vào "danh sách đen" các thiết bị tuyệt đối cấm mang vào phòng thi.

Bố trí đội ngũ "chuyên gia nhận diện" AI

Để siết chặt kiểm soát trong kỳ thi CSAT năm nay, nhà chức trách sẽ bố trí 1.312 giám sát viên chuyên trách tại các điểm thi trên toàn quốc, mỗi điểm có một người phụ trách. Những người này được đào tạo cách nhận diện kính thông minh và hỗ trợ giám thị xử lý các trường hợp nghi gian lận.

Bộ Giáo dục nước này cũng đang nghiên cứu sử dụng thiết bị dò sóng vô tuyến để phát hiện các thiết bị điện tử không được phép mang vào phòng thi.

Ngoài ra, một hệ thống phản ứng nhanh với sự tham gia của các cơ quan giáo dục địa phương và Bộ Giáo dục sẽ được thành lập nhằm xử lý những trường hợp khó xác định thiết bị có phải kính thông minh hay không.