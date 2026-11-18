Ngành đóng tàu Hàn Quốc. Ảnh: bloomberg.com

Hàn Quốc đề nghị Mỹ đơn giản hóa các quy định, đẩy nhanh thủ tục phê duyệt và tạo thuận lợi về thị thực nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, năng lượng và đóng tàu giữa hai nước, trong bối cảnh Seoul đang nỗ lực triển khai các cam kết đầu tư chiến lược tại thị trường Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế chung công-tư Hàn Quốc-Mỹ lần thứ 10 tổ chức ngày 17/11 tại Washington, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Jin A nhấn mạnh hai nước cần cải thiện các điều kiện thực chất để đẩy nhanh tiến độ hợp tác.

Bà Kim Jin A cho rằng việc đơn giản hóa quy định, nâng cao hiệu quả thủ tục phê duyệt và tạo thuận lợi cho chuyên gia, nhân lực kỹ thuật di chuyển giữa hai nước là những yếu tố quan trọng. Bà Kim Jin A cũng đề nghị Chính phủ và Quốc hội Mỹ tiếp tục hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho các dự án đầu tư chiến lược và hoạt động của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, diễn đàn tập trung thảo luận ba nhóm vấn đề chính gồm hợp tác năng lượng, hợp tác đóng tàu và các giải pháp tăng cường quan hệ kinh tế song phương.

Trong lĩnh vực năng lượng, hai bên trao đổi về các dự án hợp tác, bao gồm điện năng phục vụ trung tâm dữ liệu AI, điện hạt nhân và bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu. Đối với lĩnh vực đóng tàu, các doanh nghiệp Hàn Quốc giới thiệu tình hình hoạt động và kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Mỹ, đồng thời đề xuất các biện pháp hỗ trợ về chính sách và lập pháp.

Đáng chú ý, diễn đàn ghi nhận bất đồng liên quan đến chính sách phí sử dụng mạng của Hàn Quốc. Đại diện Cơ quan Quản lý Viễn thông và Thông tin quốc gia Mỹ (NTIA) Ariel Ross cho rằng cơ chế yêu cầu các nền tảng nội dung trả phí theo mức độ sử dụng mạng viễn thông có thể ảnh hưởng đến định hướng hợp tác 6G giữa hai nước. Phía Hàn Quốc phản hồi rằng mục tiêu của chính sách là bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng trên thị trường số.

Diễn đàn có sự tham dự của khoảng 50 đại diện chính phủ, doanh nghiệp, giới học thuật và truyền thông hai nước. Kết quả thảo luận sẽ là cơ sở để hai bên tiếp tục xác định các lĩnh vực hợp tác cụ thể, góp phần củng cố quan hệ kinh tế và an ninh công nghiệp Hàn-Mỹ.