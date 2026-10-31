Hàn Quốc đề nghị chặn truy cập hai nền tảng tài sản số chưa đăng ký

Ngày 30/10/2026, Đơn vị Tình báo tài chính Hàn Quốc (FIU), trực thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), thông báo đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét chặn truy cập các website và ứng dụng di động của hai đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản số là TetherMax và SuperTrust.

Động thái này diễn ra sau khi Liên minh các sàn giao dịch tài sản số Hàn Quốc (DAXA) chuyển ba trường hợp có dấu hiệu hoạt động chưa đăng ký tới cơ quan điều tra trong sáng cùng ngày, gồm Aegis Ventures, TetherMax và SuperTrust.

Theo FIU, Aegis Ventures không vận hành website hoặc ứng dụng di động phục vụ hoạt động kinh doanh tài sản số chưa đăng ký. Vì vậy, cơ quan này chỉ đề nghị áp dụng biện pháp hạn chế truy cập đối với hai đơn vị còn lại.

Đề nghị được gửi tới cơ quan thẩm định truyền thông và thông tin có thẩm quyền của Hàn Quốc. Tùy thuộc vị trí đặt máy chủ hoặc đơn vị vận hành, biện pháp xử lý có thể là chấm dứt cung cấp dịch vụ trong nước hoặc chặn truy cập từ lãnh thổ Hàn Quốc.

Tuy nhiên, FIU nhấn mạnh việc chặn truy cập thực tế phải trải qua quy trình xem xét của cơ quan có thẩm quyền. Thông báo ngày 30/10 mới xác nhận việc chuyển đề nghị điều tra và yêu cầu xử lý truy cập, chưa đồng nghĩa các nền tảng đã bị chặn hoặc có phán quyết kết tội.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) tăng cường giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản số chưa đăng ký. Ảnh: Bitcoin.com.

Theo quy định về báo cáo và sử dụng thông tin giao dịch tài chính đặc biệt của Hàn Quốc, tổ chức kinh doanh dịch vụ tài sản số không đăng ký theo yêu cầu có thể đối diện mức phạt tù tối đa 5 năm hoặc phạt tiền lên tới 50 triệu won. Quy định cũng áp dụng với doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ hướng tới khách hàng Hàn Quốc.

FIU cảnh báo các đơn vị chưa đăng ký có thể tiềm ẩn rủi ro rửa tiền, thiếu cơ chế bảo vệ người dùng và không đáp ứng đầy đủ yêu cầu an toàn thông tin. Khi phát sinh các vụ tấn công mạng hoặc gian lận đầu tư, việc bảo vệ quyền lợi và thu hồi tài sản có thể gặp nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, kết quả kiểm tra do DAXA phối hợp các doanh nghiệp đã đăng ký thực hiện vào tháng 6/2026 cho thấy phí giao dịch bình quân tại những đơn vị bị phát hiện dao động từ 1,5% đến 10%, cao hơn đáng kể mức bình quân 0,16% của năm sàn giao dịch won lớn tại Hàn Quốc. Mức chênh lệch cao nhất lên tới khoảng 62 lần.

FIU cho biết Hàn Quốc hiện có 28 doanh nghiệp tài sản số đã đăng ký hợp lệ. Cơ quan này khuyến nghị người dùng kiểm tra tình trạng pháp lý trước khi giao dịch, đồng thời cảnh giác với những quảng cáo cam kết lợi nhuận cao hoặc bảo đảm vốn gốc.

Trong thời gian tới, FIU dự kiến tăng cường phối hợp với DAXA và các cơ quan liên quan để phát hiện đơn vị hoạt động chưa đăng ký, xử lý website thay thế và công khai thông tin cảnh báo.

Diễn biến tại Hàn Quốc cho thấy xu hướng kết hợp giám sát tài chính với quản lý truy cập trực tuyến nhằm kiểm soát rủi ro trên thị trường tài sản số. Đây cũng là kinh nghiệm tham khảo đối với các quốc gia đang xây dựng cơ chế quản lý hoạt động giao dịch tài sản mã hóa, trong đó có Việt Nam.