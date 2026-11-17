Hàn Quốc xác định ba định hướng trọng tâm để hướng tới tầm nhìn xây dựng lực lượng quân đội tiên tiến, tự chủ dựa trên AI có chủ quyền. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan)

Theo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan, với tầm nhìn “Xây dựng lực lượng quân đội tiên tiến, tự chủ dựa trên AI có chủ quyền”, Hàn Quốc xác định ba định hướng trọng tâm gồm xây dựng nền tảng chuyển đổi AI trong quốc phòng; tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp, chính phủ và quân đội; tối đa hóa năng lực tác chiến thông qua ứng dụng AI.

Về phát triển công nghệ và hạ tầng, Hàn Quốc đang thúc đẩy xây dựng các mô hình AI chuyên biệt phục vụ quốc phòng thông qua hợp tác công-tư-quân sự, đồng thời mở rộng năng lực xử lý đồ họa để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và vận hành AI.

Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc triển khai xây dựng 5 trung tâm chuyển đổi AI quốc phòng tại các địa điểm khác nhau ở Seoul, Busan, Daejeon và Pangyo, với những chức năng chuyên biệt như AI chỉ huy và kiểm soát, AI vật lý, AI tác nhân tự chủ, AI trong lĩnh vực hàng hải và AI hàng không-vũ trụ.

Các trung tâm được đưa vào hoạt động hoặc chuẩn bị khánh thành trong giai đoạn tháng 10-11/2026, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, thử nghiệm và hợp tác giữa công nghệ dân sự với quân sự.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang xây dựng nền tảng xử lý và chuẩn hóa dữ liệu trên mạng quốc phòng để phục vụ phát triển các mô hình AI. Cơ quan này cũng xem xét đơn giản hóa và thể chế hóa quy trình bảo mật, nhằm giảm bớt rào cản đối với hoạt động nghiên cứu, phát triển AI nhưng vẫn bảo đảm các yêu cầu về an ninh quốc phòng.

Một trọng tâm khác là mở rộng ứng dụng AI vào hoạt động quân sự. Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy các dự án thử nghiệm AI vật lý trong lĩnh vực vận tải, giám sát, bảo vệ và xử lý vật liệu nguy hiểm. Đồng thời, nước này chuẩn bị xây dựng hệ điều hành AI quốc phòng dùng chung, tạo nền tảng cho việc triển khai các ứng dụng AI tự chủ trên toàn quân.

Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đề xuất phát triển hệ thống chỉ huy và kiểm soát dựa trên AI, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu chiến trường.

Trong dài hạn, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh yêu cầu phát triển năng lực AI nội sinh để ứng phó với tình trạng suy giảm nguồn nhân lực quân sự và những thay đổi trong môi trường tác chiến tương lai. Theo định hướng này, AI không chỉ là công cụ dành cho các chuyên gia mà còn cần trở thành năng lực thiết yếu của mọi quân nhân, hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên.