Hàn Quốc đẩy mạnh phát triển AI tự chủ trong quân đội

Binh sỹ Hàn Quốc. (Nguồn: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 22/10, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) trong quân đội, rà soát kết quả thực hiện trong năm nay và thảo luận các nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi AI trong lĩnh vực quốc phòng.

Cuộc họp do Thứ trưởng Quốc phòng Lee Doo Hee chủ trì, với sự tham dự của khoảng 30 đại diện từ Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, các quân chủng, Ủy ban Chiến lược AI quốc gia, Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng và các viện nghiên cứu liên quan.

Thông cáo của Bộ trên cho biết với tầm nhìn xây dựng lực lượng vũ trang tiên tiến, tự chủ dựa trên AI chủ quyền (Sovereign AI), cuộc họp tập trung vào 3 định hướng: xây dựng nền tảng chuyển đổi AI trong quốc phòng; tăng cường hợp tác giữa khu vực công, tư nhân và quân đội; ứng dụng AI để nâng cao năng lực tác chiến.

Theo Bộ trên, mô hình AI chuyên biệt cho lĩnh vực quốc phòng đang được phát triển thông qua phối hợp giữa các bên, đồng thời tiếp tục bảo đảm nguồn lực bộ xử lý đồ họa (GPU) phục vụ nghiên cứu và phát triển.

Cuộc họp cũng rà soát tiến độ xây dựng 5 trung tâm chuyển đổi AI quốc phòng, phục vụ các lĩnh vực như chỉ huy–điều khiển, AI vật lý, AI tác tử, hàng hải và hàng không vũ trụ.

Các nội dung khác gồm xây dựng nền tảng phát triển mô hình AI dựa trên dữ liệu trong mạng nội bộ quốc phòng; đơn giản hóa quy trình bảo mật phù hợp với môi trường phát triển AI; và thử nghiệm công nghệ AI vật lý dân sự trong vận tải, giám sát-bảo vệ và xử lý vật liệu nguy hiểm.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân trình bày phương hướng phát triển hệ thống chỉ huy-điều khiển ứng dụng AI và xây dựng dữ liệu chiến trường.

Các cơ quan tham dự đồng thời chia sẻ những ứng dụng AI trong giám sát, tác chiến, hành chính và thông tin, hướng tới mở rộng ứng dụng công nghệ này trong toàn quân.

Thứ trưởng Lee Doo Hee nhấn mạnh AI là công nghệ then chốt làm thay đổi phương thức tác chiến trong tương lai, đồng thời cho rằng quân đội cần phát triển năng lực tự chủ để chủ động ứng phó với tình trạng suy giảm nguồn nhân lực và môi trường chiến trường biến đổi nhanh chóng.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục đánh giá kết quả triển khai và cụ thể hóa các định hướng phát triển AI quốc phòng trong thời gian tới./.