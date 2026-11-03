Hàn Quốc đặt mục tiêu phát triển mô hình AI nội địa có hiệu năng hàng đầu thế giới

Hàn Quốc đẩy mạnh đầu tư vào AI và các ngành công nghiệp công nghệ cao trong kế hoạch ngân sách năm 2027. (Nguồn: Getty Images)

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 2/11 công bố kế hoạch ngân sách lớn nhất từ trước đến nay của nước này, cam kết “đầu tư mạnh mẽ vào AI và các động lực tăng trưởng trong tương lai”.

Phát biểu trước Quốc hội cùng ngày, Tổng thống Lee cho biết tổng chi tiêu năm 2027 sẽ tăng 12,8%, lên 820.900 tỷ Won (610,14 tỷ USD). Trong đó, 21.300 tỷ Won sẽ được dành cho các lĩnh vực bán dẫn, AI vật lý và trung tâm dữ liệu AI, gần gấp đôi mức chi của năm 2026.

Một khoản ngân sách riêng trị giá 4.700 tỷ Won sẽ được sử dụng để phát triển mô hình AI nội địa có hiệu năng mà nhà lãnh đạo mô tả là “cao nhất thế giới”.

Chính phủ Hàn Quốc cũng có kế hoạch đầu tư mạnh vào nguồn nhân lực, trong đó đào tạo 2.000 chuyên gia nhằm “dẫn đầu lĩnh vực thiết kế bán dẫn và công nghiệp bán dẫn tại các địa phương”. Đồng thời, nước này sẽ mở rộng chương trình đào tạo AI cho học sinh, người tìm việc và người lao động đang làm việc.

Hàn Quốc đã thành lập các khoa đào tạo theo hợp đồng tại trường đại học, cho phép sinh viên theo học những chương trình gắn với doanh nghiệp và có cơ hội làm việc tại các Công ty như Samsung Electronics và SK Hynix trước khi tốt nghiệp.

Các doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình học, hỗ trợ tài chính và tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu.

Kế hoạch chi tiêu kỷ lục được đưa ra trong bối cảnh Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 3,3% trong năm 2026, mức cao nhất kể từ đợt phục hồi sau đại dịch Covid-19 năm 2021.

Tổng thống Lee cho biết việc tăng chi tiêu sẽ “hầu như không làm tăng thêm nợ chính phủ ròng”, do trái phiếu phát hành mới sẽ được sử dụng để trả các khoản nợ hiện có.

Ngân sách cũng tăng chi tiêu cho quốc phòng và an sinh xã hội dành cho thanh niên. Chi tiêu quốc phòng dự kiến tăng 8,2%, lên 73.300 tỷ Won.

Nhà lãnh đạo cho biết Hàn Quốc sẽ đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân đội, hướng tới lực lượng thông minh, tinh nhuệ, với hệ thống tác chiến kết hợp giữa con người và các phương tiện không người điều khiển, ứng dụng AI, robot và máy bay không người lái.

(theo CNBC)