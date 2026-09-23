Hàn Quốc đặt mục tiêu giảm tỷ trọng dầu thô nhập khẩu từ Trung Đông

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Trong kế hoạch 10 năm về an ninh tài nguyên, Bộ Công nghiệp Hàn Quốc cho rằng nước này cần có một “sự chuyển dịch mang tính căn bản” trong chuỗi cung ứng, đồng thời rút ra bài học từ cuộc chiến tại Iran, vốn đã làm gián đoạn các dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Theo Bộ Công nghiệp Hàn Quốc, nước này phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ nhập khẩu và đã nhập 70% nguồn cung dầu từ Trung Đông trong năm 2025, phần lớn được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Theo chiến lược được cập nhật, Hàn Quốc đã điều chỉnh kế hoạch dự trữ dầu thô, đặt mục tiêu tăng thêm khoảng 20 triệu thùng vào năm 2030.

Ngoài ra, Bộ Công nghiệp Hàn Quốc cũng cho biết nước này đặt mục tiêu thêm nguồn cung condensate (khí ngưng tụ), một loại dầu siêu nhẹ chủ yếu được sử dụng để sản xuất naphtha.

Hàn Quốc đã gặp khó khăn do thiếu hụt naphtha, nguyên liệu đầu vào quan trọng cho ngành hóa dầu, kể từ khi xung đột tại Trung Đông xảy ra.

Theo Bộ Công nghiệp Hàn Quốc, nước này phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng khoảng 45% nhu cầu naphtha, trong đó 77% nguồn cung thường được nhập từ Trung Đông.

Đối với khí tự nhiên, Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu giảm tỷ lệ phụ thuộc vào nhập khẩu từ Trung Đông xuống dưới 30% vào năm 2035, sau khi đã hạ tỷ lệ này xuống còn 20% trong năm 2025.

Lộ trình mới cũng sẽ mở rộng danh sách các khoáng sản quan trọng của Hàn Quốc từ 38 lên 51 loại, trong đó bổ sung 10 nguyên tố đất hiếm và germanium. Đây là một thành phần đặc biệt quan trọng trong sản xuất chất bán dẫn. Động thái này nằm trong nỗ lực củng cố chuỗi cung ứng của Hàn Quốc.