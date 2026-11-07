Hàn Quốc dành hơn 40 triệu USD phát triển chip bán dẫn quốc phòng

Hàn Quốc đang tập trung phát triển các công nghệ bán dẫn cốt lõi và xây dựng nền tảng cung ứng ổn định cho những hệ thống vũ khí tiên tiến. (Nguồn: digitaltoday)

Hàn Quốc dự kiến dành 56,5 tỷ Won (khoảng 40 triệu USD) trong dự toán ngân sách năm 2027 để phát triển công nghệ bán dẫn quốc phòng, nhằm giảm phụ thuộc vào linh kiện nước ngoài và củng cố khả năng tự chủ chuỗi cung ứng công nghệ chiến lược; tập trung phát triển các công nghệ bán dẫn cốt lõi và xây dựng nền tảng cung ứng ổn định cho những hệ thống vũ khí tiên tiến. Dự toán ngân sách đã được Chính phủ lập và trình Quốc hội xem xét.

Theo số liệu khảo sát năm 2023 được công bố trong các tài liệu chuyên ngành quốc phòng Hàn Quốc, trong 6.945 loại linh kiện bán dẫn được sử dụng ở 54 hệ thống vũ khí chủ chốt, chỉ có 78 loại là sản phẩm trong nước. Tỷ lệ phụ thuộc nguồn cung nước ngoài lên tới 98,9%. Các linh kiện này được sử dụng trong những hệ thống như radar, vũ khí dẫn đường và thông tin liên lạc quân sự.

Mức phụ thuộc cao cho thấy năng lực của Hàn Quốc trong lĩnh vực bán dẫn thương mại chưa chuyển hóa tương ứng thành khả năng tự chủ chip phục vụ quốc phòng.