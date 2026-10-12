Hàn Quốc đánh giá tình hình an ninh sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát vụ phóng tên lửa chiến lược tầm trung, ngày 3/10/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Cuộc họp diễn ra không lâu sau khi quân đội Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo từ khu vực Bình Nhưỡng ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Cuộc họp khẩn có sự tham dự của các quan chức Bộ Quốc phòng và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc. NSO kêu gọi Triều Tiên lập tức chấm dứt các vụ phóng tên lửa đạn đạo mà Seoul cho là vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Theo người phát ngôn tổng thống, NSO cũng kêu gọi triển khai mọi biện pháp cần thiết, đồng thời tiến hành phân tích và đánh giá tác động của vụ phóng mới nhất đối với an ninh Hàn Quốc.

Cùng với việc Triều Tiên tiếp tục tiến hành các vụ phóng tên lửa, bất đồng giữa hai bên trong đánh giá về các sự cố an ninh tại khu vực biên giới đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên thời gian tới.