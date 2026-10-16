Hàn Quốc đăng ký đầu tư gần 103 tỷ USD tại Việt Nam

Việt Nam – Hàn Quốc hướng tới kim ngạch thương mại 100 tỷ USD. (Ảnh minh họa)

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với gần 10.600 dự án, tổng vốn đăng ký gần 103 tỷ USD. Quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước tiếp tục phát triển, mở ra cơ hội kết nối đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng sạch.

Theo thông tin tại Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc vừa diễn ra ngày 15/10 vừa qua, trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Hàn Quốc đạt hơn 80 tỷ USD, mức cao nhất so với cùng kỳ các năm trước. Kết quả này tạo đà để hai nước hướng tới mục tiêu lần đầu tiên đưa kim ngạch thương mại vượt 100 tỷ USD trong năm 2026 và đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.

Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam. Bên cạnh hợp tác kinh tế, hai nước cũng tăng cường hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân. Năm 2025, hơn 5 triệu lượt du khách hai nước đã sang thăm lẫn nhau. Hiện có hơn 350.000 người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc và khoảng 200.000 người Hàn Quốc sinh sống tại Việt Nam.

Trong định hướng phát triển thời gian tới, Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số.

Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành có giá trị gia tăng cao như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, cơ sở hạ tầng thông minh và năng lượng sạch. Đây cũng là những lĩnh vực Hàn Quốc có năng lực và nhiều kinh nghiệm phát triển, tạo dư địa để hai nước mở rộng hợp tác, thúc đẩy kết nối đầu tư và nâng cao chất lượng dòng vốn trong thời gian tới.