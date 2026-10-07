Hàn Quốc dẫn đầu Đông Á với nền kinh tế tiền mã hóa 449 tỷ USD

Hình minh họa Bitcoin - Ảnh: Korea Times/Shim Hyun-chul.

Theo Chainalysis, công ty của Mỹ chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường blockchain, thị trường tiền mã hóa Hàn Quốc tiếp tục tăng trưởng mạnh, bất chấp sự tham gia còn hạn chế của các định chế tài chính lớn. Đáng chú ý, nhà đầu tư cá nhân đang ngày càng gia tăng dòng vốn vào các dự án và hạ tầng tài sản số liên quan đến AI, tạo nên một đặc điểm khác biệt rõ nét so với nhiều thị trường khác trên thế giới.

NỀN KINH TẾ TIỀN MÃ HÓA LỚN NHẤT ĐÔNG Á

Theo báo cáo “East Asia Crypto Adoption Report: South Korea's AI Trade Comes to Crypto” của Chainalysis, nền kinh tế tiền mã hóa của Hàn Quốc đạt 449,1 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026, tăng 12,3% so với cùng kỳ một năm trước.

Quy mô này đưa Hàn Quốc lên vị trí dẫn đầu Đông Á, vượt khá xa các thị trường lớn khác trong khu vực.

Nhật Bản đứng thứ hai với 228,3 tỷ USD, tiếp theo là Hồng Kông với 192,2 tỷ USD, Trung Quốc với 176,3 tỷ USD và Đài Loan với 140,4 tỷ USD.

Theo Chainalysis, động lực chính của thị trường Hàn Quốc đến từ hoạt động giao dịch của nhà đầu tư cá nhân. Điều này đáng chú ý bởi các tổ chức tài chính lớn vẫn chưa tham gia sâu vào thị trường tài sản số.

Cấu trúc này khiến thị trường tiền mã hóa Hàn Quốc có những đặc điểm khác biệt so với một số trung tâm tài sản số khác trong khu vực, nơi dòng vốn tổ chức hoặc các giao dịch phi tập trung đóng vai trò lớn hơn.

NHÀ ĐẦU TƯ HÀN QUỐC ĐỔ MẠNH VỐN VÀO TÀI SẢN SỐ LIÊN QUAN AI

Một trong những dấu hiệu rõ nhất về mức độ quan tâm của nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc là sự gia tăng giao dịch đối với các loại tiền mã hóa liên quan đến AI.

Xu hướng này diễn ra đồng thời với làn sóng đầu tư vào cổ phiếu công nghệ trong nước. Khi nhà đầu tư Hàn Quốc đổ tiền vào Samsung Electronics và SK hynix trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng mạnh nhờ kỳ vọng vào AI, họ cũng mở rộng sự quan tâm sang các tài sản số gắn với những dự án và hạ tầng AI.

Tính đến tháng 6/2026, các loại tiền mã hóa liên quan đến AI chiếm khoảng 18% tổng giá trị giao dịch tiền mã hóa bằng đồng won tại Hàn Quốc. Đây là tỷ trọng cao nhất trong số các nhóm tài sản tiền mã hóa theo chủ đề lớn và thậm chí vượt cả tỷ trọng của các loại tiền mã hóa phục vụ thanh toán, như Ripple.

Chainalysis đánh giá đây là một đặc điểm đặc biệt của thị trường Hàn Quốc.

Báo cáo nhận định tỷ trọng giao dịch AI cao như vậy khiến Hàn Quốc trở thành một “trường hợp khác biệt” không chỉ tại Đông Á mà còn trên phạm vi toàn cầu. Các nhà giao dịch cá nhân Hàn Quốc đang tham gia vào nhóm tài sản này với tốc độ nhanh và cường độ cao hơn bất kỳ thị trường nào khác được Chainalysis theo dõi.

Khoảng cách với các thị trường khác cũng rất lớn. Tại Nhật Bản, các tài sản số liên quan đến AI chỉ chiếm 0,91% giao dịch bằng đồng yên trong tháng 6/2026. Như vậy, tỷ trọng của nhóm tài sản này trong giao dịch bằng đồng won tại Hàn Quốc cao hơn khoảng 19,5 lần so với Nhật Bản. Tỷ trọng tại Hàn Quốc cũng cao hơn đáng kể so với các giao dịch bằng đồng real Brazil, bảng Anh và euro.

AI DẪN DÒNG TIỀN, THỊ TRƯỜNG CHỜ BƯỚC NGOẶT 2027

Dòng tiền của nhà đầu tư Hàn Quốc đang tập trung vào một số dự án tài sản số liên quan đến AI.

Trong giai đoạn được Chainalysis thống kê, Worldcoin ghi nhận khối lượng giao dịch lớn nhất tại Hàn Quốc, đạt 7,41 tỷ USD. Tiếp theo là Sahara AI với 3,2 tỷ USD, Virtuals Protocol với 2,7 tỷ USD, Bio Protocol với 2 tỷ USD và NEAR Protocol với 1,7 tỷ USD.

Những con số này cho thấy AI đang trở thành một chủ đề đầu tư quan trọng trong thị trường tài sản số Hàn Quốc, tương tự cách AI đang thúc đẩy dòng vốn vào nhóm cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc lớn vào nhà đầu tư cá nhân cũng đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì đà tăng trưởng của thị trường trong những năm tới, đặc biệt khi môi trường chính sách thay đổi.

Theo Chainalysis, cấu trúc thị trường tiền mã hóa Hàn Quốc có thể thay đổi đáng kể từ năm 2027. Một yếu tố quan trọng là mức thuế 22% đối với tiền mã hóa, vốn đã bị trì hoãn trong thời gian dài, dự kiến bắt đầu có hiệu lực vào năm 2027. Cùng với đó, khả năng tiếp cận thị trường của các doanh nghiệp được mở rộng có thể tạo điều kiện để dòng vốn tổ chức gia tăng.

Nếu hoạt động của nhà đầu tư cá nhân suy yếu, Chainalysis cho rằng sự tham gia lớn hơn của các tổ chức có thể “lần đầu tiên trở thành một đối trọng đáng kể” đối với hoạt động giao dịch bán lẻ. Điều này có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường, vốn hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào các nhà đầu tư cá nhân.

Sự khác biệt về cấu trúc thị trường cũng được thể hiện rõ tại các nền kinh tế Đông Á khác. Tại Hồng Kông, dòng vốn thông qua các nền tảng dành cho nhà đầu tư tổ chức chiếm khoảng 16% tổng dòng vốn vào các dịch vụ tiền mã hóa. Tại Nhật Bản, các sàn giao dịch phi tập trung chiếm 34,5% tổng thị trường dịch vụ tiền mã hóa. Trong khi đó, tại Trung Quốc, Chainalysis ước tính khoảng 59,1% nền kinh tế tài sản số được thúc đẩy bởi các dòng vốn giao dịch ngang hàng (P2P).

Những khác biệt này cho thấy dù thị trường tài sản số Đông Á đang cùng phát triển, động lực tăng trưởng và cấu trúc dòng vốn tại mỗi nền kinh tế lại rất khác nhau.

Đối với Hàn Quốc, sự nổi lên của các tài sản số liên quan đến AI đang cho thấy một xu hướng đáng chú ý: làn sóng đầu tư vào AI không chỉ diễn ra trên thị trường cổ phiếu mà đang nhanh chóng lan sang thị trường tài sản số, với nhà đầu tư cá nhân đóng vai trò dẫn dắt.