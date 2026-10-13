Hàn Quốc: Đâm dao tại trung tâm thương mại khiến nhiều người bị thương

Cảnh sát tuần tra tại ga tàu điện ngầm Seohyeon, phía Nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc sau vụ đâm xe và đâm dao. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Theo cảnh sát quận Namdong ở thành phố Incheon, đối tượng tình nghi khoảng 60 tuổi, đã tấn công mọi người bằng dao được buộc cố định vào cả hai tay tại khu vực thang cuốn giữa tầng hầm B2 (nơi có siêu thị Homeplus) và tầng 2 trên mặt đất. Nhiều người tại hiện trường đã khống chế được nghi phạm và giao cho cảnh sát. Các nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế gần nhất.Động cơ gây án đang được điều tra làm rõ.

Trong những năm gần đây, Hàn Quốc đã ghi nhận một số vụ tấn công bằng dao. Hồi tháng 5/2025, một đối tượng là nam giới đã tấn công 3 cảnh sát, trong khi 3 người khác đã bị đâm tử vong tại một nhà hàng pizza ở Seoul vào tháng 9 cùng năm.